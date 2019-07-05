Вышел трейлер детективной комедии с Дэниелом Крэйгом

Пока вы с замиранием сердца следите за новостями о съёмках 25-й части бондианы, студия Lionsgate опубликовала трейлер фильма "Ножи наголо" (Knives Out) с Дэниелом Крэйгом в одной из главных ролей.

Режиссёр и сценарист комедийного детектива - Райан Джонсон, работавший над сериалом "Во все тяжкие".

Состав впечатляет: помимо Крэйга на экране мелькают Кристофер Пламмер, Майкл Шеннон, Крис Эванс, Ана де Армас и другие звёзды.

Мировая премьера назначена на 27 ноября сего года. О российском прокате пока данных нет.