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Я сама

Рецензии
    20.11.2019, 17:55
Текст:   Дмитрий Сосновский
Раньше Анна Пармас писала сценарии к фильмам Дуни Смирновой, а также снимала комедийный сериал "Осторожно, модерн!" и клипы группы "Ленинград", включая надолго отравивший воздух по всей стране "Экспонат" - тот, который "про лабутены". Теперь вот дебютировала как режиссёр в полном метре с комедией "Давай разведёмся!", представленной на "Кинотавре" и теперь дошедшей до широкого проката.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У Анны Михалковой - снова роль "обычной женщины", терпеливо и невозмутимо преодолевающей невзгоды русского бытия, только на этот раз в рамках закона (ну, в основном). Живёт она в семье-перевёртыше: супруги обменялись традиционными социальными ролями. Маша, врач-гинеколог, пашет на нескольких работах, сутками там пропадая, чтобы прокормить мужа и двоих детей. Миша вот уже который год торчит со спиногрызами дома, готовит, убирает, копит обиды на невнимательную к нему жену. И в конце концов заводит любовницу.

Фото: kinopoisk.ru
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За время домоседства Миша совершенно обабился (впрочем, вероятно, он таким был всегда), так что, будучи пойманным с поличным, он закатывает истерику и хлопает дверью. Плюнув на родных детей после шести лет сдувания с них пылинок, папаша предаётся пошлым радостям сожительства с вульгарной молодой любовницей - инструкторшей по фитнесу. Которая с хищнической цепкостью стремительно берёт размазню под каблук и вьёт из безвольной тряпки верёвки, а если что не так - отвешивает звонкие оплеухи, которые принимаются с бессловесной покорностью (опыт "Осторожно, модерн!" пришёлся кстати).

Маша тем временем, благополучно перебесившись, начинает строить новую жизнь, с неприятным удивлением обнаруживая, что воспитание детей - дело непростое, трудоёмкое и требующее немало времени. Но тут подсобить прибывает вызывается Машина мама, и находящуюся в активном поиске героиню закручивает в вихре гротескных ситуаций - одна другой неправдоподобнее и нелепее. Не сказать чтобы особенно смешных.

Справедливости ради, локальные удачи в "Давай разведёмся!" встречаются, но на каждую забавную сцену, вытягиваемую неоспоримой мощью харизмы Анны Михалковой, приходится несколько бредовых карикатур. Менты распивают с подозреваемой бутылку и по-братски сворачивают её дело, чтобы следователь мог за дамой приударить, а затем все дружно пускаются в пьяный угар - не надорвите животики. В общем, о том, что вы смотрите современную комедию отечественного производства со всеми сопутствующими родовыми травмами, вам позабыть не позволят, несмотря на явное стремление претендовать на нечто большее.
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Между тем, помимо развлекательной функции, картина Пармас обладает и "педагогической". Основной её посыл адресован женщинам и формулируется с предельной простотой: мужики не нужны. Представители "сильного" пола демонстрируют исключительную инфантильность, слабоволие и бестолковость. Друг Миши, корчащий из себя Казанову, - трусливый позёр, которого жена нещадно лупит: физическое насилие как способ демонстрации превосходства над презренными "осеменителями" (это цитата) - приём, использующийся не единожды.

Когда же до кулаков доходит в мужской ссоре, дерутся эти увальни, как сонные старухи, несуразно размахивая ладошками. А единственный носитель признаков маскулинности (естественно, гипертрофированной до безобразия) попросту оказывается импотентом (оцените тонкий символизм). Даже третьестепенный и совершенно лишний в сюжете персонаж - с преувеличенной чуткостью реагирующий на шум (это такой повторяющийся гэг) сосед - вставляет свои пять копеек в общую картину по-разному проявляющейся, но тотальной и не знающей исключений мужской беспомощности.

Если развернуть центральную мысль пошире, звучать она будет примерно так: "Совершенно ясно, что смысла в том, чтобы терпеть рядом с собой этих утомительных существ, нет никакого. И когда ты, подруга, наконец, поймёшь, что это просто древнее заблуждение, добрая фея наладит твою жизнь, испоганенную козлами (только хорошо бы они не забывали в нужный момент раскошеливаться). И вот увидишь: всё станет, как в песне у Сергея Шнурова - "обалденно просто и просто обалденно".

Фото: Предоставлено Caro Premier Film Company
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Наверное, в сказочном царстве гордых и независимых амазонок всё как-то так бы и происходило, а зрители, в соответствии с указаниями Элизабет Бэнкс, ходили бы в кино потому, что его снимают прогрессивные барышни, а не потому, что фильм интересный. В нашей с вами реальности, уж простите за такую вопиющую мизогинию, всё устроено чуть сложнее. Достаточно сложно, чтобы нашлось место и заложенному в "Давай разведёмся!" эскапистскому пафосу, действительно актуальному для многих женщин, столкнувшихся с проблемами в личной жизни. Не будь он настолько чёрно-белым и агрессивно реакционным.

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