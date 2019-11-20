У Анны Михалковой - снова роль "обычной женщины", терпеливо и невозмутимо преодолевающей невзгоды русского бытия, только на этот раз в рамках закона (ну, в основном). Живёт она в семье-перевёртыше: супруги обменялись традиционными социальными ролями. Маша, врач-гинеколог, пашет на нескольких работах, сутками там пропадая, чтобы прокормить мужа и двоих детей. Миша вот уже который год торчит со спиногрызами дома, готовит, убирает, копит обиды на невнимательную к нему жену. И в конце концов заводит любовницу.

За время домоседства Миша совершенно обабился (впрочем, вероятно, он таким был всегда), так что, будучи пойманным с поличным, он закатывает истерику и хлопает дверью. Плюнув на родных детей после шести лет сдувания с них пылинок, папаша предаётся пошлым радостям сожительства с вульгарной молодой любовницей - инструкторшей по фитнесу. Которая с хищнической цепкостью стремительно берёт размазню под каблук и вьёт из безвольной тряпки верёвки, а если что не так - отвешивает звонкие оплеухи, которые принимаются с бессловесной покорностью (опыт "Осторожно, модерн!" пришёлся кстати).

Маша тем временем, благополучно перебесившись, начинает строить новую жизнь, с неприятным удивлением обнаруживая, что воспитание детей - дело непростое, трудоёмкое и требующее немало времени. Но тут подсобить прибывает вызывается Машина мама, и находящуюся в активном поиске героиню закручивает в вихре гротескных ситуаций - одна другой неправдоподобнее и нелепее. Не сказать чтобы особенно смешных.

Справедливости ради, локальные удачи в "Давай разведёмся!" встречаются, но на каждую забавную сцену, вытягиваемую неоспоримой мощью харизмы Анны Михалковой, приходится несколько бредовых карикатур. Менты распивают с подозреваемой бутылку и по-братски сворачивают её дело, чтобы следователь мог за дамой приударить, а затем все дружно пускаются в пьяный угар - не надорвите животики. В общем, о том, что вы смотрите современную комедию отечественного производства со всеми сопутствующими родовыми травмами, вам позабыть не позволят, несмотря на явное стремление претендовать на нечто большее.

Между тем, помимо развлекательной функции, картина Пармас обладает и "педагогической". Основной её посыл адресован женщинам и формулируется с предельной простотой: мужики не нужны. Представители "сильного" пола демонстрируют исключительную инфантильность, слабоволие и бестолковость. Друг Миши, корчащий из себя Казанову, - трусливый позёр, которого жена нещадно лупит: физическое насилие как способ демонстрации превосходства над презренными "осеменителями" (это цитата) - приём, использующийся не единожды.

Когда же до кулаков доходит в мужской ссоре, дерутся эти увальни, как сонные старухи, несуразно размахивая ладошками. А единственный носитель признаков маскулинности (естественно, гипертрофированной до безобразия) попросту оказывается импотентом (оцените тонкий символизм). Даже третьестепенный и совершенно лишний в сюжете персонаж - с преувеличенной чуткостью реагирующий на шум (это такой повторяющийся гэг) сосед - вставляет свои пять копеек в общую картину по-разному проявляющейся, но тотальной и не знающей исключений мужской беспомощности.

Если развернуть центральную мысль пошире, звучать она будет примерно так: "Совершенно ясно, что смысла в том, чтобы терпеть рядом с собой этих утомительных существ, нет никакого. И когда ты, подруга, наконец, поймёшь, что это просто древнее заблуждение, добрая фея наладит твою жизнь, испоганенную козлами (только хорошо бы они не забывали в нужный момент раскошеливаться). И вот увидишь: всё станет, как в песне у Сергея Шнурова - "обалденно просто и просто обалденно".

Наверное, в сказочном царстве гордых и независимых амазонок всё как-то так бы и происходило, а зрители, в соответствии с указаниями Элизабет Бэнкс, ходили бы в кино потому, что его снимают прогрессивные барышни, а не потому, что фильм интересный. В нашей с вами реальности, уж простите за такую вопиющую мизогинию, всё устроено чуть сложнее. Достаточно сложно, чтобы нашлось место и заложенному в "Давай разведёмся!" эскапистскому пафосу, действительно актуальному для многих женщин, столкнувшихся с проблемами в личной жизни. Не будь он настолько чёрно-белым и агрессивно реакционным.

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