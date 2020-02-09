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"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": "Лучший анимационный полнометражный фильм"

Журнал
    09.02.2020, 20:30
Текст:   Екатерина Сосновская
Номинанты на получение заветной статуэтки за лучшую анимацию, как всегда, разнокалиберны, и в один ряд ставятся с огромной натяжкой. Попробуем разобраться, кто здесь фаворит и почему. Про кандидатов на "Оскар" из секции "Лучший фильм на иностранном языке" можете почитать здесь. А про картины, не представленные в главной номинации, но представленные в других номинациях, - здесь.

"История игрушек 4"

Наиболее вероятный претендент на победу - финальная часть франшизы, с которой когда-то начала студия Pixar. Создатели уверяют, что не ставят перед собой цель делать продолжения ради продолжений, если у них нет действительно стоящей идеи. Последняя "История игрушек" подтверждает эти слова.

Полюбившиеся не одному поколению маленьких зрителей персонажи находят новых друзей и ненавязчиво транслируют ответы на вопросы самоидентификации, свободы выбора, потребности в привязанности, чувства долга и всего такого. Наверное, мультфильм можно назвать рекордсменом по удельному количеству смыслов на минуту хронометража.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Клаус"

Учитывая конъюнктуру конкурса, шансов на победу у этого мультфильма меньше, чем у предыдущего номинанта. Но если бы Академики решились на такой непредсказуемый выбор, победа "Клауса" была бы абсолютно заслуженной.

Мультфильм представляет собой альтернативную историю появления мифа о Санта Клаусе в мире без магии и волшебства. Совмещение классической двухмерной анимации с новыми технологиями, стильная винтажная картинка, свежий и нестандартный сценарий, нешаблонные персонажи - все это делает продюсерский дебют Netflix в полнометражной анимации выдающимся.

Рецензия.

"Как приручить дракона 3"

Еще одна заключительная часть анимационной франшизы, на этот раз - от студии Dreamworks, повествует о том, как самый умилительный дракон всея Голливуда и его викинг взрослеют, сепарируются друг от друга, преодолевают неуверенность в себе и обретают любовь и свое место под солнцем. В меру трогательный и в меру страшный фильм получился невероятно красивым, но победу в номинации ему это вряд ли принесет - слишком сильные конкуренты.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Я потеряла своё тело"

За претенциозный выпендрёж в этом году отвечает французский мультик для взрослых "Я потеряла своё тело". Урбанистическая романтика, сентиментальные игры с памятью, неизбывное-одиночество-в-мегаполисе и отрубленная рука, ползающая по городу в поисках хозяина.

Такое обычно на "Оскаре" не выигрывает, но с завидной регулярностью присутствует в конкурсе.

Победителя, как всегда, стоит искать среди курируемых за океаном тяжеловесов, но любители "Красной черепахи" и тому подобного "глубокомысленного" анимационного кино будут в восторге.

Фото: kinopoisk.ru

"Потерянное звено"

Студия Laika, уже попадавшая в номинанты "Оскара" с замечательным "Кубо", в этот раз представила продукт поскромнее и потрадиционнее. Впрочем, "Потерянное звено" тоже не лишено обаяния и чувства юмора.

Определённо, не самый мощный из претендентов: излишне, может быть, предсказуемый и консервативный. Но среди детских фильмов прошлого года - один из самых адекватных своей аудитории.

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