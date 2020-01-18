Абсолютно любое массовое явление, полностью захватившее некую систему, рано или поздно начинает пожирать само себя и вызывает обратную реакцию.

Испанский аниматор Серхио Паблос, работавший в 90-е над рисованными мультфильмами Disney и приложивший руку к созданию франшизы "Гадкий я", отреагировал на засилье 3D-графики и бесконечных ремейков в мире анимации, создав в Мадриде собственную студию и выпустив потрясающий рисованный полнометражный мультфильм "Клаус" при поддержке Netflix.

Совмещение рисованной анимации с современными технологиями помогло создать живую и красивую картинку, которая смотрится немного винтажно, и тем не менее свежо за счет использования объемного света. И этим ставит "Клауса" примерно в один визуальный ряд с "Тайной аббатства Келлс" и "Песнью моря" Томма Мура, хотя по стилю мультфильм лишен завораживающей фольклорной декоративности.

Сценарий нетривиален. В основу сюжета легла альтернативная история зарождения мифа о Санта Клаусе. Влиятельный отец в воспитательных целях отправляет сына-повесу Джеспера в забытый богом заполярный городок почтальоном. Здесь все жители относятся к двум кланам, испокон веков враждующих друг с другом, все очень мрачно и нет никакой радости. Да еще на отшибе живет угрюмый громила с длинной белой бородой и огромным топором.

Благодаря случайности и одному доброму поступку город, его жители и сам главный герой начинают медленно преображаться. Здесь нет волшебных внешних сил, создатели прямым текстом говорят, что подлинная магия - это добро и стремление к единению.

В фильме "Заплати другому" 2000 года герой Хэйли Джоэла Осмента вывел формулу для школьного проекта - сделать что-то доброе для трех нуждающихся в обмен на то, что каждый из них сделает то же самое еще для троих. "Клаус" учит детей тому, что добрые поступки запускают такие процессы естественным образом - просто потому, что такова истинная природа человека.

Паблос показал свои первые наработки к "Клаусу" еще в 2015 году, но многие инвесторы сочли проект рискованным, пока Netflix не сделал на него свою ставку. Для стримингового сервиса мультфильм стал первым оригинальным полнометражным проектом. И это прекрасно! Потоковое видео даёт шанс по-настоящему талантливым и нешаблонным идеям.

В конце 80-х Тим Бертон ввел моду на макабр и сделал его глянцевым. В некотором смысле "Клаус" впитал это явление в себя, но создателям удалось переосмыслить все, к чему так или иначе отсылает мультфильм. И если все эти "Битлджусы" и "Кошмары перед Рождеством" ввели своего рода моду на смерть, монстров и прочие мрачности, то "Клаус" по форме и по содержанию как будто меняет весь этот курс в сторону жизни.

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