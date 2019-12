Главные фильмы 2019 года по версии "Кинократии"

До наступления Нового года остаётся совсем немного времени, а это значит, что "Кинократия" постепенно закругляется с подведением итогов года текущего. Хороших и отличных полнометражных фильмов в 2019-м вышло предостаточно, поэтому мы не стали заморачиваться отбором "пятёрок" или "десяток", а составили вот такой - весьма, надо сказать, объёмный - финальный рейтинг. В том числе - с уникальными номинациями.

Фильм года

"Однажды в... Голливуде" / Once Upon a Time in Hollywood

Выбрать главный фильм 2019-го де-юре было не так уж просто. А де-факто - проще некуда: спорить друг с другом нам тут вообще не пришлось. Потому что это долгожданный новый фильм Квентина Тарантино, который к тому же оказался одним из лучших фильмов Квентина Тарантино - хотя и требующим наличия определённого бэкграунда у зрителя.

Главный постмодернист и киноман современного кинематографа, с одной стороны, снова напомнил, насколько он хорош в хитровыдуманных фокусах с поп-культурой в разнообразнейших её проявлениях - от хоррора и микропьес до вестерна и жонглирования артистическими скиллами Леонардо Ди Каприо.

А с другой - снял картину глубоко личную, обезоруживающе смешную и ностальгически печальную. Преисполненную нежнейшей любви, собственно, к калифорнийской "фабрике грёз" и глобально - к навсегда ушедшим золотым шестидесятым во всей их порой трогательной, порой сумасшедшей неоднозначности. Да, это настоящий Тарантино - но таким мы его ещё не видели.

Наши рецензии здесь и здесь.

Другой фильм года

"Ирландец" / The Irishman

А как это? А вот так вот! Да, помимо одного фильма года у нас есть и второй - поскольку слишком уж крут, громаден, мощен и системообразующе важен грандиозный opus magnum великого комиксофоба и живого классика Мартина Скорсезе для того, чтобы просто так взять и бесстыдно запихнуть его в одну из рядовых номинаций.

"Ирландец" - жирнейшая, многослойная черта не только под долгими размышлениями убелённого сединами автора об американской мафии, но и в целом под жанровым массивом гангстерского кино.

Эпическое высказывание на тему ложного обаяния организованной преступности, в которое упрятаны тезисы о куда более универсальных категориях - таких, как скоротечность времени, боль утрат, переосмысление ценностей, пытка одиночеством или обыденность зла.

Соответственно, пёстрая подвижная буффонада "Славных парней" и "Казино" здесь закономерно уступила место неторопливой, пробирающей до костей исповеди Роберта Де Ниро. А роли Джо Пеши и Аль Пачино - отдельное, мало с чем сравнимое торжество актёрского искусства.

Рецензия.

Фильм года в альтернативной вселенной

"Джокер" / Joker

С очередной кино-реинкарнацией главного суперзлодея DC всё вышло ещё сложнее. "Джокеру" Тодда Филлипса, откровенно говоря, банально не повезло оказаться на одном кратком временном отрезке Кали-Юги сразу с двумя безусловными шедеврами старших мастеров - однако в их отсутствие он бы с лёгкостью дал фору кому угодно.

Демонстративно и неприкрыто наследуя "Таксисту" и "Королю комедии" всё того же Скорсезе, умница-режиссёр скомбинировал приёмы и подходы классического американского социального кино с современной высокотехнологичной картинкой, а главное - с выдающейся игрой Хоакина Феникса. Который сделал из клоуна-маньяка пугающее искорёженное существо, едва ли похожее на человека. Одновременно жалкое и отвратительное, затравленное и одержимое, измученное - и опасное.

Многие, надо сказать, прониклись к такому Джокеру сочувствием и теперь готовы лепить из него икону "протеста". Но это уж точно проблема инфантильного поколения всяких там активистов-обобщителей, а не создателей ленты.

Рецензии - здесь и здесь.

Мужское кино года

"Ford против Ferrari"

Хорошее кино про автомобильные гонки - такие, чтоб моторы ревели, обороты зашкаливали и всё такое без всяких там экшн-финтифлюшек или, наоборот, розовых соплей - большая редкость в эпоху всевозможных "Форсажей". И уже за это картину хорошего режиссёра Джеймса Мэнголда можно было бы похвалить.

Тем ценнее, что подкупает "Ford против Ferrari" не только гонками. Это классический голливудский фильм в лучшем смысле. Прославляющий настоящую дружбу (дуэт Мэтта Дэймона и Кристиана Бэйла здесь очень хорош), в меру забавный и трогательный, в меру грустный, повествующий о вдохновенном преодолении всевозможных препон во имя мечты - но вместе с тем подчёркивающий важность своеобразного капиталистического коллективизма.

А проще говоря, главное тут - ценности сильных духом белых мужчин, объединившихся ради чего-то великого. По нынешним меркам - почти уникальное явление.

Рецензия.

Боевик года

"Джон Уик 3" / John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Первый "Джон Уик" был очень крут. Второй был ещё круче. Ну а третий - крутой как первые два вместе взятые и несколько раз друг на друга умноженные - подтвердил, что с каждой следующей серией авторы франшизы целенаправленно выводят своё не имеющее аналогов творение на качественно новый уровень. И готовы развивать историю о гротескном мире наёмных убийц как вширь, так и вглубь.

Это ж надо так уметь - не просто повторять удачные штучки на бис, а постоянно выдавать что-нибудь новое. В почти неуязвимого Киану Ривза кидают ножи, заставляют его участвовать в оголтелых скачках с огнестрельным оружием, помещают в зеркальные интерьеры с вежливыми ниндзя, принуждают к искромётному бегству из Танжера в компании Холли Берри и пары собачек...

Перечисленное - лишь малая толика невероятно зрелищного и хореографически безупречного экшн-удовольствия, которое дарит "Джон Уик 3". А помимо прочего всё так же хорош и тщательно продуман стильный и безумный контекст - от разудалой клюквенно-приблатнённой цыганщины до отеля "Континенталь" с его причудливыми правилами.

Рецензия.

Хоррор года

"Солнцестояние" / Midsommar

У Ари Астера пока всего два фильма. Один - лучший хоррор 2018 года, второй - лучший хоррор 2019 года. Причем второй на первый во многом похож: он тоже о неизлечимых страхах, о семейных ценностях, о культах, о тщетных усилиях постичь непостигаемое. Но совсем другой.

Пожалуй, нет более светлого в прямом смысле фильма ужасов, чем "Солнцестояние", где постоянно и неспроста светит яркое солнце. И в этом плане оно уже новаторское, хотя в целом довольно академично следует конвенциям поджанра фолк-хорроров.

То есть вот община дружелюбных с виду затворников, вот их жертвы. Но вместе с тем понятия зла и добра здесь показательно размываются, а нам ли с вами не знать, как это бывает: что русскому хорошо, то немцу смерть.

Так же и здесь. Ари Астер дотошнее некуда продумывает свою вымышленную секту - основы мировоззрения, обряды, быт, обычаи - для того, чтобы убедительно показать: даже если кто-то кому-то разбивает голову кувалдой, точно арбуз, не нужно спешить с выводами.

Рецензия.

Зомби-фильм года

"Маленькие чудовища" / Little Monsters

Фото: kinopoisk.ru

Второй "Zомбилэнд", конечно, хорош, но сам по себе. В плане развития жанра он уже никаких откровений не несет. В отличие от австралийских "Маленьких чудовищ" - скромной, но обаятельной комедии про воспитательницу детского сада, которая оказывается в контактном зоопарке, наводненном толпой ходячих кадавров, с группой дошколят и великовозрастным балбесом на руках.

Всякое бывало, в том числе школьный рождественский зомби-мюзикл, но детишки в центре зомби-апокалипсиса - такого мы, пожалуй, еще не видели. И это открывает нам субжанр с новой стороны: зомби теперь - не просто фоновое условие для человеческой драмы и не метафора общества потребления, а метафора насилия, которое нынче лезет изо всех экранов и от которого оградить чадо в принципе невозможно.

Но в первую очередь, "Маленькие чудовища" - просто смешное и трогательное кино, где надо - сочно кровавое, изобретательное, ироничное, про любовь и семейные ценности.

Рецензия.

Комедия года

"Zомбилэнд: Контрольный выстрел" / Zombieland: Double Tap

Фото: kinopoisk.ru

А все ж куда мы без "Zомбилэнда"? Без "Zомбилэнда" никуда. Кто нам еще наш 2009-й вернет? Никто не вернет. Помните ведь, как в 2009-м было все просто и знакомо? Шути про что хочешь, никто тебе и слова не скажет, никто не подумает обидеться. А подумает - да и бес с ним, пускай себе обижается. На обиженных мы все знаем, что возят.

Вселенная "Zомбилэнда" за десять лет практически не изменилась. Все так же там вольготно и привольно. Люди все славные, иногда только глуповатые. И единственное зло - зомби. Которых избегать легко, если следовать несложным правилам.

Даже и хорошо, что с сиквелом тогда у Рубена Фляйшера сразу не выгорело. Неплохо ведь раз в десять лет - а причастные вроде не против - возвращаться назад в прошлое. Посмотреть, как все вокруг изменилось и смягчить осознание того, что все куда-то не туда упорно катится, раскатистым смехом.

Рецензия.

Байопик года

"Ван Гог: На пороге вечности" / At Eternity's Gate

Набор более-менее разрозненных эпизодов из непростой жизни великого импрессиониста примечателен в первую очередь абсолютно виртуозным актёрским перфомансом, за который Уиллем Дефо должен был получить "Оскар", если бы не... Ну, вы всё понимаете. Хотя и нарративные достоинства фильма вполне очевидны.

Это на редкость необычное по формату погружение в лихорадочный внутренний мир творческого человека со всем его бунтарством против опостылевшей "нормы", фантазиями, этически-эстетическим конфликтом, стремлением отыскать нестандартный взгляд на окружающую действительность - а также, конкретно в случае с Ван Гогом, постоянными колебаниями между гениальностью и психическим нездоровьем.

Всегда велик соблазн либо изобразить подобную личность клишированно "антисистемной", либо списать всё на придурь, - однако здесь у нас не постановка огульных диагнозов, а попытка понять, почему голландец был именно таким. Причём попытка, безусловно, удачная.

Рецензия.

Лучшая мелодрама

"Брачная история" / Marriage Story

Фото: kinopoisk.ru

Несколько дней назад были объявлены номинанты на "Золотой глобус". Пронзительная работа Ноа Баумбаха получила наибольшее число номинаций в этом году - шесть. И это неудивительно.

Скарлетт Йоханссон и Адаму Драйверу (особенно Адаму Драйверу) удалось с какой-то новой необыкновенной выразительностью исполнить роли людей, которые проходят через банальный развод.

Казалось бы, ну дело-то житейское, но Баумбах добавляет такие подробности и так виртуозно играет на контрастах при минимуме художественных и технических эффектов, что человеческие чувства, мастерски сыгранные актерами, цепляют зрителя сильнее любого супергеройства.

Ждем объявления номинантов на "Оскар", там "Брачная история" тоже однозначно будет среди фаворитов.

Рецензия.

Кинокомикс года

"Хеллбой" / Hellboy

Да, "Хеллбой" с треском провалился в прокате, его заплевали критики (другие), но на самом-то деле фильм отличный!

Дэвид Харбор, пытаясь объяснить крупное фиаско, сказал, в общем, очень правильную вещь: мол, все привыкли, что кинокомиксы должны быть, как у Marvel. И уже от всего за рамки выходящего нос воротят.

То-то и оно. "Хеллбой" - совсем не такой, как марвеловская раскрученная мыльная опера. Он гораздо лучше, ближе к настоящему искусству. Потому что смел и рамки презирает.

В каком, скажите, фильме этой вашей киновселенной вы увидите, как Баба-Яга угощает борщом с младенцами? Или как великана сосной протыкают? Ни в каком, разумеется. Господин Микки Маус боится, как бы чего не вышло, как бы ненароком детишек не распугать, как бы лишний миллиардик не упустить, а более его ничего не интересует. И вся индустрия на Микки Мауса равняется в тщетных попытках его догнать. Вот и жуем сладкую розовую вату. Либо довольствуемся проектами в сотню раз беднее, чем какие-нибудь "Мстители", не имея почти никакого иного выбора.

Рецензия.

Детектив года

"Достать ножи" / Knives Out

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр "Последних джедаев" Райан Джонсон сотворил маленькое чудо, вернув к жизни полумёртвый жанр комедийного детектива - причём сделав это с блеском.

С одной стороны, при таком актёрском составе (Дэниел Крэйг, Майкл Шеннон, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис и другие) успех вполне предсказуем.

С другой, что бы все эти уважаемые люди делали без хорошего сценария? А сценарий (его тоже написал Джонсон) тут в полном порядке - как и режиссура, и декорации, и всё остальное.

Стильная, забавная и до самого конца интригующая штука в духе Агаты Кристи. Редкий зверь, которому за всё вышеперечисленное вполне можно простить поднадоевшие (мягко говоря) поклоны в сторону нацменьшинств.

Рецензия.

Фантастика года

"К звёздам" / Ad astra

С научной фантастикой в этом году было особо не разгуляться, и на таком безрыбье выбор оказался достаточно прост.

Да, лента убеждённого ретрограда Джеймса Грэя звёзд, простите за каламбур, с неба не хватает, она заметно скромнее крупных жанровых хитов предыдущих лет вроде "Интерстеллара", "Марсианина" или "Прибытия".

Тем не менее она вполне способна тронуть своим нехитрым гуманистическим посылом, роднящим его скорее с "Человеком на Луне" Шазелла, чем со всем вышеназванным.

С обязательными технически богатыми аттракционами тут, впрочем, всё хорошо, не извольте волноваться. Взять хотя бы лихую лунную погоню с перестрелкой.

Ну и - Брэд Питт. Брэд Питт вообще молодец.

Рецензия.

Историческое кино года

"Фаворитка" / The Favourite

Греческий кудесник, мастер нестандартного кино Йоргос Лантимос явил преисполненное ехидства исследование на тему: "Влияние испорченности нравов представителей элит на мировую историю".

В качестве примера взята английская королева Анна и две её фаворитки, яростно грызущиеся между собой.

Зрелище одновременно познавательное и поднимающее настроение. Безукоризненно к тому же исполненное - от декораций и костюмов до троих очаровательных барышень - Эммы Стоун, Рэйчел Вайс и Оливии Колман, составивших основу каста и обрисовавших этот своеобразный треугольник.

Рецензия.

Криминальная драма года

"В погоне за Бонни и Клайдом" / The Highwaymen

Фото: kinopoisk.ru

Джон Ли Хэнкок, соратник Клинта Иствуда, для которого он написал пару сценариев, в фильмографии имеет и типовые спортивные драмы о сугубо американских видах спорта, и "Форт Аламо". Словом, вместе со стальным стариком Клинтом (а он в свои 89 лет остаётся одним из самых ясномыслящих режиссёров современности, что подтвердил новыми фильмами - "Наркоукурьером" и "Делом Ричарда Джуэлла") Джон Ли воплощает старый добрый американский консерватизм в той исчезающей форме, которой трудно не сочувствовать.

В фильме, на самом деле называющемся "Дорожные патрульные", двое немолодых техасских рейнджеров в исполнении Вуди Харрельсона и Кевина Костнера возлагают на себя непростую миссию - ликвидацию беспредельщиков Бонни и Клайда. Потому что лучше них всё равно никто не справится.

Насквозь старорежимное кино с демонстративным неприятием любой романтизации грабителей и убийц, коих мы видим только в момент их справедливой кары. Никаких компромиссов с абсолютным злом - только последовательное искоренение сквозь пот, кровь и слёзы.

Бесспорно, один из лучших фильмов про бандитов последних лет. Тем обиднее, что он, выйдя на Netflix, у нас остался почти незаметным.

Лучший мультфильм

"Клаус" / Klaus

Фото: kinopoisk.ru

Испанский аниматор Серхио Паблос, работавший в 90-е над рисованными мультфильмами Диснея и приложивший руку к созданию франшизы "Гадкий я", отреагировал на засилье 3D-графики и бесконечных ремейков в мире анимации, создав в Мадриде собственную студию и выпустив потрясающий рисованный полнометражный мультфильм "Клаус" при поддержке Netflix.

Совмещение рисованной анимации с современными технологиями помогло создать живую и красивую картинку. В основу сюжета легла альтернативная история зарождения мифа о Санта Клаусе.

Здесь нет внешних волшебных сил, создатели прямым текстом говорят, что подлинная магия - это добро и стремление к единению. "Клаус" учит детей тому, что добрые поступки запускают его естественным образом, просто потому что такова истинная природа человека.

Для стримингового сервиса мультфильм стал первым оригинальным полнометражным проектом. Прекрасно, что потоковое видео даёт шанс по-настоящему талантливым и нешаблонным идеям.

Фестивальный фильм года

"Паразиты" / Gisaengchung

В этом году нескучное кино обнаружилось даже на фестивалях, уже много лет слывущих поставщиками снотворного в кинотеатры всего мира. Самый яркий пример - безусловно, южнокорейские "Паразиты", победившие в Канне.

Социальщина, без которой такие смотры нынче не выигрываются, тут, конечно, прёт изо всех щелей, что, впрочем, нисколько не мешает картине Пон Чжун Хо веселить и развлекать.

Уморительная плутовская комедия, перетекающая в кровавый триллер на бескомпромиссном идеологическом фоне - сочетание насколько пикантное, настолько и удачное.

Рецензия.

Троллинг года

"Мы" / Us

Фото: kinopoisk.ru

Джордан Пил, конечно, тот ещё реакционер (чьи заявления порой отчётливо граничат с чёрным расизмом) и фанатичный левак, чего он, в принципе, даже не думает скрывать. Но он же - один из самых остроумных, мастеровитых, изобретательных и талантливых режиссёров-сценаристов наших дней. Что доказано вторым подряд хитом проката, вышедшим из-под его пера.

"Мы" - история о благополучной негритянской семье, которую навязчиво терроризируют зловещие двойники, - отлично работает и как увлекательный триллер с кучей твистов, и как сатирическая комедия, и как нажористая сборная солянка сотен отсылок и цитат вперемешку с ироничным исследованием глубинных (буквально) страхов темнокожего (да и не только) населения США.

Ну а затевался весь этот сложноустроенный аттракцион - как и предыдущий фильм Пила, "Прочь" - явно ради того, чтобы поставить перед американским обществом кривое зеркало, в котором все пороки и фобии отражаются утрированно. Отсюда - специальная номинация. И, разумеется, победа в ней.

Рецензия.

Антирасистский фильм года

"Зеленая книга" / The Green Book

Комедийная драма Питера Фаррелли, вышедшая в российский прокат в январе, неожиданно для многих (и для нас тоже) взяла главный "Оскар", взбесив голливудских профессиональных борцов с расизмом.

Последнее, напротив, ожидаемо: несмотря на очевидную критику в адрес диковатых нравов Америки шестидесятых, Спайку Ли и его единомышленникам в "Зелёной книге" явно не хватило истеричности, дидактичности и чёрно-белых красок. Что на общем фоне в наших глазах делает картину только более ценной.

Вместо истерик предлагаются грустная ирония и ненавязчивый тон, заставляющие проникнуться симпатией к обоим главным героям - темнокожему пианисту и его водителю-итальянцу, колесящим по негостеприимным южным штатам.

А с такими исполнителями, как Махершала Али и Вигго Мортенсен не поддаться скромному обаянию "Зелёной книги" оказывается почти невозможно. Если вы, конечно, не Спайк Ли или кто-нибудь типа него.

Рецензия.

Сильная независимая женщина года

"Я иду искать" / Ready or Not

Фото: kinopoisk.ru

На протяжении внушительной части истории жанрового кино типичный образ маньяка, каннибала, изувера ассоциировался с низшими слоями общества. То есть если фильм про семью, члены которой питаются человечиной, то они скорее всего реднеки или вроде того и гнездятся в разваливающейся лачуге. Теперь, когда среднего достатка граждан становится все меньше, а богатые все больше богатеют, тенденция потихоньку меняется. Чему одно из свидетельств - "Я иду искать".

Чудесная Самара Уивинг, племянница Хьюго Уивинга, играет простую девушку, выходящую замуж за миллиардера из династии миллиардеров. И все родственники жениха, собравшиеся на праздник по случаю, стремятся ее убить, потому как иначе им каюк. Метафора понятная, она чуть тоньше, чем аналогичная в "Судной ночи", но не это сейчас нас волнует.

А волнует, будоражит и всячески наш глаз ласкает собственно героиня чудесной Самары Уивинг. Как же, черт возьми, она хороша в постепенно меняющем цвет с белоснежного на густо-красный свадебном платье. Красота, смекалка, сила духа, ружье - все при ней. Почти как Анна Михалкова. Такие сильные независимые женщины, которые не суют тебе под нос при каждом удобном случае свои независимость и силу, а берут и мочат богатеньких гадов, нам нужны.

Рецензия.

Стивен Кинг года

"В высокой траве" / In the Tall Grass

Фото: youtube.com/ Netflix

Жанр "кино по Кингу" пока отнюдь не обеднел и не обеднеет еще очень долго, будьте уверены. Но что-то как-то в уходящем году все было не очень.

Второе "Оно" - курам на смех, с этими бесконечными пугалками и финалом особенно. "Кладбище домашних животных", кроме рокировки мертвых детей, ничего дельного предложить не смогло, хотя и пинать его сильно, честно говоря, не за что. Ну а "Доктор Сон" чересчур заигрался то ли в салочки, то ли в поддавки, то ли в "Чапаева" с кубриковским "Сиянием".

И тут приходит такой Винченцо Натали и делает прекрасную экранизацию "В высокой траве" - прекрасную с учетом, что оригинальный рассказ совсем ни рыба ни мясо.

Аномальное зеленое поле телепортирует хаотично внутри себя попавших в него людей: брата с сестрой, бывшего жениха последней и семью из мамы, папа и мальчика. И все. Зеленое поле, шесть человек. На этой скудной почве - а у Кинга было еще скуднее - Натали взращивает и драматургию, и ряд интересных визуальных решений, и харизматичного антагониста в исполнении Патрика Уилсона, и витиеватые, хитро закольцованные темпоральные загогулины, в которых заплутать так же легко, как в проклятой высокой траве. Как бы говоря: а вам слабо?

Рецензии.

Дичь года

"Вечер с Беверли Лафф Линн" / An Evening with Beverly Luff Linn

Фото: kinopoisk.ru

Муж увольняет собственную жену с работы и крадет деньги ее брата, а та крадет те же деньги у него и под ручку с киллером-недотыкомкой укатывает в отель, где должно состояться волшебное представление Беверли Лафф Линна, огромного чернокожего мужика, который не разговаривает, а только мычит.

"Вечер с Беверли Лафф Линн" - новая работа Джима Хоскина, создателя культового в очень узких кругах "Сального душителя".

"Вечер" уже не столь тошнотворен, но в целом неповторимый стиль автора бережно сохранен и приумножен. Превосходно идиотские диалоги, неожиданный саундтрек и очень на любителя престранный юмор заключены в сюрреалистичный и издевательски неспешно излагаемый сюжет. Даже самый незначительный персонаж, будь у него хоть полминуты экранного времени, неизменно производит маленький фурор каким-нибудь экстравагантным перформансом.

А среди значительных персонажей - такие узнаваемые лица, как Эмиль Хирш, Обри Плаза, Джемейн Клемент и неподражаемый Мэтт Берри.

Рецензия.

Альтернативная дичь года

"Оленья кожа" / Le daim

Восхитительный французский бредоносец, создатель покрышки-убийцы и Плоского Эрика Квентин Дюпьё снял новый безумный шедевр.

Мужик, влюбившийся в куртку из оленьей кожи, поставил перед собой цель - стать единственным обладателем куртки в мире, где куртка только одна. Ради чего он прибегает к различным, но неизменно - чрезвычайно простым средствам. Включая лопасть вентилятора.

И таким образом комедия абсурда постепенно превращается в фильм про маньяка - пожалуй, самый смешной фильм про маньяка в истории.

Рецензия.