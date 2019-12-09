Объявлены номинанты на "Золотой глобус". Обошлось почти без сюрпризов

В США только что объявили номинантов второй после "Оскара" самой престижной кинопремии - "Золотой глобус". И в целом там все без удивительных откровений и неожиданностей. Отчего некоторые представители западной прессы уже недовольно кривятся: мол, среди претендентов на звание "Лучший режиссер" - опять одни мужчины, ну что ты будешь делать.

Из самого предсказуемого: "Джокер" - четыре номинации, у "Ирландца" - пять, причем две из них получили актеры второго плана (Джо Пеши и Аль Пачино), у "Однажды в... Голливуде" - тоже пять, в том числе в категории "Лучший мюзикл или комедия".

"Прощание", актуализированная версия "Отверженных", "Боль и слава" Альмодовара, "Портрет девушки в огне" и, разумеется, корейские "Паразиты" - финалисты в гонке за приз лучшему фильму на иностранном языке.

У актеров все те же лица: Ди Каприо, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс, Кристиан Бэйл (причем вторую половину дуэта из "Ford против Ferrari", Мэтта Дэймона, не взяли), Брэд Питт, ну и так далее. Плюс внезапно Эдди Мерфи, бенефис которого "Меня зовут Долемайт" заслужил высокие оценки, и 12-летний пацан Роман Гриффин Дэвис из "Кролика Джоджо".

Актрисы тоже в основном все уже и так заслуженные: Кэти Бэйтс, Марго Робби, Дженнифер Лопес, Лора Дерн, Аннетт Бенинг, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт. Разве что Бини Фелдштейн из режиссерского дебюта Оливии Уайлд "Образование" вы можете не знать ("Лучшая женская роль в комедии или мюзикле") и Синтию Эриво из байопика про отважную женщину, боровшуюся против рабства, "Гарриет" ("Лучшая женская роль в драме").

В номинации "Лучший драматический сериал" отмечены "Большая маленькая ложь", амбициозное "Утреннее шоу" от Apple, принятое критиками без энтузиазма, сериал про женские шпионские игры "Убивая Еву", "Корона" - про Елизавету II, а также "Наследники".

Аналогичная "комедийная" телевизионная секция состоит из следующих позиций: "Барри", "Политик" Райана Мерфи, взявшая ранее две премии "Эмми" "Дрянь", умилительный стариковский капустник "Метод Комински" и "Талантливая миссис Мейзел".

С полным списком можете ознакомиться при желании вот здесь.

77-я по счету церемония вручения "Золотых глобусов" состоится 5 января.