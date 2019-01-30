"Фаворитка": английской короны хрустальные вентиляторы

К английскому королевскому двору прибывает, вылетев из кареты лицом в навоз, молодая бедная девушка Эбигейл. Дальняя родственница, фаворитка самой королевы Анны Сара, пристраивает ее в обслуживающий персонал. Но та отнюдь не полы драить сюда пожаловала - Эбигейл метит на самый верх. Желательно - на теплое местечко своей благодетельницы.

Фильмы про дружбу - это, конечно, хорошо, но они все какие-то одинаковые. Про вражду - всяко повеселее. Эбигейл (Эмма Стоун) и Сара (Рэйчел Вайс) из кожи вон лезут, чтобы угодить больной и стремительно теряющей связь с реальностью Анной (Оливия Колман). Беседами занимают, болячки на опухших ножках промывают, катают по коридорам в кресле - ну и в постели ублажают, куда ж без этого. Попутно строя друг другу изобретательные и жестокие козни.

Последнее - гвоздь программы, хедлайнер фестиваля реконструкции. Не эпистолярная возня, как в "Двух королевах", а грязные подковерные баталии, победитель которых, впрочем, уже предопределен историей. Конец, что называется, немного предсказуем. Но сам процесс притом менее увлекательным не становится.

Кстати, об истории. На самом деле всего этого, скорее всего, не было. То есть было, но не все и немного не так. У королевы Анны, старой и больной, правда были фаворитки, которых звали Сара и Эбигейл и которые друг друга недолюбливали. Однако как минимум насчет однополых отношений - тут есть сомнения. Может - были, может - нет. Большого значения это, в конечном счете, не имеет, зато допущение придает дополнительной пикантности. А еще кое-что придает дополнительной глубины.

Йоргос Лантимос не был бы Йоргосом Лантимосом, если бы его костюмная драма "Фаворитка" сводилась исключительно к дамской грызне - пусть и чрезвычайно увлекательной. Издевательско-циничной эту крамольную деконструкцию славной старой Англии делают не столько полумифические лесбиянки возле трона и на оном. Все гораздо смешнее. Затрагиваемые события происходят на фоне упоминаемой в фильме вскользь и походя, но все же достаточно регулярно, войны. Войны за испанское наследство. И борьбы за большинство в парламенте - между партиями вигов и тори.

Дело в том, что одни выступали за продолжение военных действий, тогда как другие - за мир, за мир, за мир. А самый талантливый военачальник англичан, герцог Мальборо, так уж вышло, приходился мужем герцогине Мальборо, которую звали Сара. Вот эта самая Сара, да. В свою очередь, Эбигейл тайно сотрудничала с тори - в лице графа Роберта Харли (здесь его играет Николас Холт).

Соответственно, вот какая, по Лантимосу, загогулина вырисовывается. Соперничество двух любовниц полоумной монаршей особы напрямую влияет на ход указанной войны. И, следовательно, на ход вообще всех глобальных процессов в будущем. Ведь эта война - не просто какая-нибудь местечковая заварушка, она кардинально перекроила карту Европы и изменила расстановку сил на международной арене - включая колонии в Вест-Индии и Северной Америке. Проще говоря, если бы в начале XVIII века кое-кто чуть интенсивнее шуровал под одеялом и прозорливее действовал за пределами будуара, то, вероятно, мы бы сейчас жили в совсем другом мире. Вот вам и "эффект бабочки".

Так просто хорошо отлаженная драматургия становится чем-то неизмеримо большим. Сюжет-то универсальный, вечный: легко представить себе, как, скажем, впадающая в деменцию старушка доживает свои годы в трехкомнатной квартире в центре, а две беспринципные наследницы заранее подготавливают почву для единоличного владения вожделенными квадратными метрами. Только в данном случае речь идет не только о стремлении к материальному благополучию, но также и о второстепенных, но куда более серьезных, чем то, что поставлено на карту, вещах.

4.5