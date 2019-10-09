Аполлонической наружности великовозрастный раздолбай с гитарой только что расстался с девушкой, потому что он великовозрастный раздолбай, и переехал к старшей сестре, в одиночку воспитывающей маленького сына. Отведя племянника в детский садик, он видит там очаровательную чернокожую воспитательницу (Лупита Нионго), сходу в нее влюбляется и напрашивается сопровождать вместе с ней группу дошколят в загородный контактный зоопарк с овечками, коровками, дикобразами, коалами и другими милыми зверушками.

По невероятному совпадению, зоопарк находится в пятистах метрах от американской военной базы, в недрах которой тестируют зомби-вирус. Естественно, подопытные сбегают, кусая всех вокруг и множа армию себе подобных. И естественно, устремляются они, хромая, как раз в сторону зоопарка и, соответственно, детишек. Намереваясь там всех сожрать. Задачи, стало быть, у героев вырисовываются следующие: по возможности защитить малышей как от физического, так и от психического вреда. И если первое - чисто дело техники, то со вторым несколько сложнее.

Про зомби уже чего только ни сочинили. Каждый раз себе думаешь: ну все, тема исчерпана, куда уж дальше. А потом вдруг какой-нибудь малоизвестный деятель берет и вновь чего-нибудь эдакое изобретает. На сей раз в роли малоизвестного деятеля выступает австралиец Абе Форсайт, имя которого вам вряд ли о чем-то говорит - на то он и малоизвестный. И его "Маленькие чудовища" - определенно новое слово в жанре. Негромкое, но достаточно веское и твердое. По нескольким причинам.

Начнем с того, что первым бросается в глаза. С детей. Когда угроза быть съеденными живьем нависает над взрослыми - к такому мы уже давно привыкли. Другое дело совсем - когда стать кормом рискуют невинные пятилетние карапузы. Это всегда было негласное табу - нельзя есть карапузов на экране (фон Триеру, правда, всякие табу до лампочки, но иначе он бы не был фон Триером). "Маленькие чудовища" табу ломают, но исключительно деликатно, не пересекая грани. Почти. С одной стороны, прямой демонстрации подобных вопиющих изуверств Абе Форсайт избегает. С другой стороны, зомби-дети все-таки деятельно присутствуют, представляя на наш суд интересную дилемму: они же дети или они же зомби? Кроме того, несмотря на то, что фильм - про детей, возрастной рейтинг он имеет отнюдь не "детский". То есть отрубленные головы, внутренности и кровь - все это, как полагается, разбросано в красочном изобилии.

И вместе с тем фактически "Маленькие чудовища" - очень добрая, смешная (когда-нибудь видели, как зомби пытается угоститься дикобразом? Уморительно) комедия, продвигающая любовь, семейные ценности и всякое такое. Собственно, основная сюжетная линия - она про перевоспитание инфантильного балбеса. Того самого, с гитарой. Который через свалившуюся на него ответственность за гурьбу беззащитной ребятни, связанные с этим тернии и общение с отважной воспитательницей - такой хрупкой с виду, но за подопечных готовой хоть целую толпу кадавров лопатой перебить - перевоплощается в нормального взрослого, понимающего, что цветы жизни - самое главное. Такая сугубо консервативная мораль.

Ну и вот чем еще хороши "Чудовища". Практически все время своего существования, с той поры, когда их только-только родил и выпестовал дедушка Ромеро, зомби считались в массовой культуре - не везде и всюду, но как правило - ходячей метафорой общества потребления. Здесь же они опять метафора, но - окружающего нынче детей со всех сторон насилия в различных формах, будь то проклятые видеоигры, травля сверстников, да и те же зомби из экранов ТВ, компьютеров или иных гаджетов. Фильм наглядно показывает, что оградить ребенка от всего плохого нереально - разве что в герметичном пространстве запереть. Зато реально научить правильно ко всему плохому и злому относиться и противостоять. Так что "Маленькие чудовища" обладают еще и педагогической пользой. Для родителей прежде всего.

4