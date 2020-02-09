"Оскар-2020". Гид по номинантам: "Лучший фильм на иностранном языке"

Фото: kinopoisk.ru

"Отверженные" (Франция)

К роману Виктора Гюго выросший из короткометражки фильм дебютанта Ладжа Ли имеет отношение разве что глубоко косвенное. Темнокожий француз малийского происхождения с головой погрузился в социальные проблемы своей второй родины и снял картину, которую критики мгновенно окрестили главным культурным событием Франции в 2019-м.

Картина, не без юмора раскрывающая драматичные подробности сосуществования в парижском пригороде "афрофранцузов", бородатых исламистов и нечистых на руку представителей власти, действительно представляет собой показательный срез немалой части общества Пятой республики.

Главное достижение "Отверженных" - третий по значимости приз Каннского фестиваля. Международный успех тоже состоялся - в копилке есть номинация на "Золотой глобус" (британцы, правда, не оценили - в итоговый список BAFTA лента Ли не попала). Тогда французский фильм уступил корейским "Паразитам". И нет оснований полагать, что не уступит и на этот раз.

Фото: kinopoisk.ru

"Тело Христово" (Польша)

Поляки - снова в пятёрке лучших иноязычных фильмов по версии Американской киноакадемии. Правда, "Тело Христово" - не "Холодная война", конечно, а Ян Комаса - вовсе не Павел Павликовский. И уж коли последнему не удалось в своё время завоевать истуканчика, то Комасе тем более вряд ли что-то светит.

Хотя как исследование быта и духовной жизни польской глубинки "Тело Христово", безусловно, представляет известный интерес. Главный герой, выйдя из тюрьмы, отправляется на поиски себя и оказывается у алтаря в украденной рясе в неизвестном селе, где недавно произошло большое несчастье. Дальше всё очень драматично, грязно, безысходно, чернушно - до боли, словом, знакомо. Чай, не чужой всё-таки народ.

Фото: kinopoisk.ru

"Страна мёда" (Северная Македония)

Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что, заранее определив победителя, академики напихали в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" первых попавшихся под руку статистов. Особенно сильным это впечатление становится при просмотре македонского конкурсанта - документалки о пасечнице-турчанке, живущей в нищете в македонских горах вместе с умирающей матерью.

Но впечатление будет обманчивым - отчасти, во всяком случае: критики от "Страны мёда" в дичайшем восторге, а The New York Times и вовсе, представьте себе, назвал его фильмом года. Так что наличие ленты Тамары Котевской и Любомира Стефанова в списке не так уж удивительно.

Сначала "Страна мёда" задумывалась как короткометражка о диком регионе в центре страны, но потом мутировала в историю жизни бедной турчанки. А на такое нынешний киноакадемик падок. Пусть на большее, чем престижная номинация, Котевской и Стефанову рассчитывать вряд ли приходится.

"Боль и слава" (Испания)

Другие номинации: Лучшая мужская роль

Педро Альмодовар заделал свои "Восемь с половиной" - про старого режиссера, страдающего от уймы болячек и давно отошедшего от дел, который мирится со старым другом-актером путем совместного употребления не одобряемых законом веществ и переосмысливает свое прошлое, чтобы все понять и двинуться оптимистично в будущее. Былое и думы, что называется, чисто стариковское удовольствие. С Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом. Антонио, как и Педро, также формально числится среди кандидатов на "Оскар", но, будем честны, ни первому, ни второму ничего здесь не светит.

Рецензия.

"Паразиты" (Южная Корея)

Другие номинации: Лучшая работа художника-постановщика, Лучший монтаж, Лучший оригинальный сценарий, Лучший режиссер, Лучший фильм

Лишь какой-то невообразимо глупый курьез, заговор тайных элит, вмешательство потусторонних сил или иное подобного рода обстоятельство способны помешать "Паразитам" взять приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Поскольку и на английском-то языке объективно картин мощнее не так много представлено. Социальный комментарий в ленте Пон Чжун Хо касательно устройства современного капиталистического общества и межклассовых отношений сформулирован гораздо более вдумчиво и обстоятельно, чем в том же "Джокере", а способ его подачи в высшей степени небанален, эклектичен и непредсказуем. Так что "Паразиты" явно не за одним "Оскаром" пришли.

Рецензия.