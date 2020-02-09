"1917"

Другие номинации: "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший грим и прически", "Лучшие спецэффекты", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший саундтрек", "Лучший монтаж звука", "Лучший звук"

Один из лидеров гонки, к гадалке не ходи, какое-то количество наград с церемонии унесет. Потому что хотя бы технически, вне зависимости от того, имеются ли у вас какие-то претензии к содержанию, драматургии или чему еще, военная драма Сэма Мендеса уж больно сильна. По крайней мере, в категориях "Лучшая операторская работа" и "Лучшая работа художника-постановщика" конкурентов не сыщется. То есть мы-то сердцем будем болеть, например, за "Маяк" и "Однажды в… Голливуде", но победа "1917" видится логичной и вопросов не должна вызывать. Другое дело - самая вожделенная номинация. В которой, по многим прогнозам, именно этот фильм считается основным фаворитом. И если прогнозы сбудутся, то новой волны еще не успевших затихнуть дискуссий о художественных достоинствах ленты не избежать.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Брачная история"

Другие номинации: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший саундтрек", "Лучшая женская роль второго плана"

Мелодрама Ноа Баумбака о мучительном бракоразводном процессе театрального режиссера и актрисы, который мог быть куда менее мучительным, если бы одна из сторон вопреки разумной договоренности не обратилась к ушлой адвокатессе. Душераздирающее зрелище: Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон тянут из себя жилы до предела и дальше, пока зритель оценивает, кто в этой запутанной ситуации больше прав. Будучи произведением маленьким и незначительным в сравнении с большинством соперников - и вместе с тем очень человечным и говорящим на понятные и близкие многим темы, "Брачная история" вполне способна с равной вероятностью либо пролететь мимо всех призов, либо неожиданно обогнать фаворитов. Тем интереснее.

Рецензия.

"Джокер"

Другие номинации: "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук", "Лучший монтаж звука", "Лучший саундтрек", "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучший грим и прически", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучший режиссер"

Когда "Черной пантере" дали семь номинаций на "Оскар", все понимали, чего эти номинации стоят и что кроме второстепенных категорий (музыка, костюмы, работа художника) нигде она не преуспеет. "Джокер" - совсем другое дело: единоличный лидер, имеющий твердые шансы по всем позициям. Почему? Потому что "Джокер" меньше всего похож на кинокомикс и связан со вселенной DC в достаточной степени условно. Привлек бы фильм столько же внимания, если бы, скажем, психиатрическая лечебница в нем называлась не "Аркхем", Томас Уэйн носил бы иную фамилию, а на постерах бы вместо броского "Джокер" значилось имя "Артур"? Вопрос риторический и призван скорее указать на забавный парадокс: кинокомикс получил 11 номинаций на "Оскар", так как почти не похож на кинокомикс, при этом будь он совсем не кинокомикс, то, вероятно, не получил бы 11 номинаций на "Оскар". Что, конечно, не отменяет всех очевидных положительных качеств ленты Тодда Филлипса.

Рецензия.

"Однажды в… Голливуде"

Другие номинации: "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук", "Лучший звуковой монтаж"

Фильм года по версии "Кинократии", величественное, остроумное, пёстрое полотно, в котором живой бог постмодернизма золотыми руками проводит хирургическую операцию своим возлюбленным шестидесятым, чтобы спасти их и сделать вечными.

Наряду с "1917" девятый фильм Тарантино получил целых десять номинаций - больше только у "Джокера". Так что без наград "Однажды в… Голливуде" точно не останется. Ди Каприо будет трудно состязаться со всеобщим любимчиком Хоакином Фениксом, а вот Питт вполне может рассчитывать на победу как актёр второго плана (кстати, актёрского "Оскара" у Брэда до сих пор нет - только продюсерский).

Самому Квентину вполне может перепасть в режиссёрской и сценаристской номинациях. Да и главный приз вовсе не невозможен, хотя здесь конкуренция просто сумасшедшая, а академики, как обычно, сумасбродны - всё может быть. Но мы в такой исход будем верить до конца.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Кролик Джоджо"

Другие номинации: "Лучшая женская роль плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника", "Лучший дизайн костюмов"

Сумасбродство небожителей Голливуда проявляется, в частности, в головокружительном успехе фарсовой комедийной драмы Тайки Вайтити про воображаемого Гитлера - шесть номинаций, включая главную!

Юмористическая составляющая фильма о взрослении немецкого мальчика накануне капитуляции Третьего рейха в основном заключается в демонстрации абсолютного кретинизма поголовья нацистов - не "Гитлер капут!", конечно, прости господи, но сатира весьма незамысловатая. Составляющая драматическая во многом основана на выворачивании наизнанку классической картины "Жизнь прекрасна" со своеобразными цитатами на грани фола.

Победа "Джоджо" в категории "Лучший фильм" была бы в высшей степени дикой, хотя с господ академиков, как мы знаем, станется. В других номинациях перспективы ленты Вайтити очень неплохи: например, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая маму отрока, запросто может получить "лучшую женскую роль второго плана" (особенно если не возьмёт "лучшую женскую роль" за "Брачную историю").

Фото: kinopoisk.ru

"Маленькие женщины"

Другие номинации: "Лучшая актриса", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюмов"

Чего-чего, а нехватки в экранизациях романа Луизы Мэй Олкотт человечество не испытывает уже давно. Более того - предыдущая вышла всего три года назад. Что, конечно, не повод не снять ещё одну и не вытащить её на всеобщее обозрение, дав главную номинацию самой резонансной кинопремии мира. Все давно поняли: конъюнктура требует больше внимания к тому, что происходит в нежных женских душах.

На этот раз адаптировать любимую книжку Рэйчел из "Друзей" доверили Грете Гервиг, уже претендовавшей как-то на главный приз с эталонным мамблкором "Леди Бёрд". Сугубо женское мероприятие со звездным кастом - Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Лора Дёрн, Мерил Стрип, - куда заглянули для приличия Тимоти Шаламе и Боб Оденкёрк.

Любители сентиментальных костюмных мелодрам, где все смеются и плачут как полоумные, посмотрят с удовольствием. Среди жюри "Оскара" таких хватает, и "Маленьких женщин" постараются не обидеть. Если не в главной категории, то в номинациях поскромнее - точно.

"Ирландец"

Другие номинации: "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль второго плана" (дважды), "Лучшая операторская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшие спецэффекты"

Эпик Мартина Скорсезе - не столько даже итоговая работа мастера в криминально-драматическом жанре, сколько переосмысление жанровых канонов. Выдающийся фильм, в котором любовь к Америке прошлого сочетается с беспристрастно-суровым приговором мафии - мало того что губившей своих жертв, так ещё и самих мафиози выжигавшей дотла, делая зло в их жизнях чем-то обыденным.

Правда, для нынешних критериев главного "Оскара" "Ирландец" чересчур академичен и слишком уж крепко завязан на персоне (и предшествующей карьере) своего великого режиссёра-комиксофоба - равно как на старомодном мастерстве актёрского трио ветеранов. В прочих же серьёзных номинациях наиболее реалистичным выглядит "Лучший адапатированный сценарий".

Рецензия.

"Паразиты"

Другие номинации: "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший иностранный фильм", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника"

Второй год подряд на самую почётную из золотых статуэток претендует кино на иностранном языке, но южнокорейские "Паразиты" - это вам не заунывная "Рома", а совсем другое дело. Бодрое, сатирически-юморное, нескучное (что, согласитесь, редкость для каннского лаурета) - и поэтому закономерно полюбившееся максимально широкой зрительской аудитории.

Можно, конечно, поиронизировать над особенностями левацкого пафоса По Чжун Хо (у которого чуть севернее целая страна "победившего социализма") - и над тем, что никакого конкретного решения ни богатым, ни бедным он не предлагает. Однако увлечённость Академии огульной "общественной проблематикой" открывает перед фильмом серьёзные перспективы.

Рецензия.

"Ford против Ferrari"

Другие номинации: "Лучший монтаж", "Лучший звук", "Лучший звуковой монтаж"

Добротный американский фильм про настоящую дружбу двух белых гетеросексуальных мужчин (возмутительно!), гонки и совместное преодоление трудностей, в котором всё сделано по олдскульным голливудским шаблонам, нынче смотрится чуть ли не консервативным выпадом против леволиберальной общественности. И в перечень "оскаровской" элиты, видимо, попал по стандартной квоте на простые условно-патриотические истории.

Прийти к финишу первым "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда может лишь теоретически - тем более, что, в отличие от прошлогодней "Зелёной книги", тут нет ни единого негра. А вот за упоительный рёв автомобильных моторов картину стоило бы, наверное, поощрить соответствующей "технической" статуэткой... Хотя и здесь у неё хватает мощных конкурентов.

Рецензия.