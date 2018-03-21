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А девушка созрела

Рецензия 21.03.2018, 18:52 | Текст: Дмитрий Сосновский

Шабаш ревнителей прав меньшинств имени Гильермо дель Торо с каждым днем все глубже погружается в пучины заслуженного забвения, но засветившиеся на девяностом "Оскаре" ленты продолжают запоздало доползать до российского проката. Вот и "Леди Берд" доползла. Между прочим, пятикратный номинант. В том числе - в главной категории.

Если этот факт все еще способен ввести вас в заблуждение, потом не жалуйтесь. В этой типовой мамблкоровой инди-поделке нет ничего, что могло бы позволить ей всерьез претендовать на звание лучшего фильма года. Кроме, конечно, соответствия голливудской конъюнктуре, в этом году получившей особо мощный феминистический заряд.

Фото: kinopoisk.ru
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Поэтому бессодержательный фильм про девочек-подростков и их родителей, снятый для девочек-подростков и их родителей взрослыми женщинами, получил так несоразмерно много внимания со стороны Американской киноакадемии. Хоть призов и не получил: пришлось, в частности, потесниться перед политкорректным комбо дель Торо и сенсационным блэксплотейшн-хоррором "Прочь".

Зато в копилке "Леди Берд" есть аж два "Золотых глобуса" - за "Лучшую комедию или мюзикл" и за "Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле". Последнее не удивляет: здесь исполнительнице главной роли Сирше Ронан не пришлось, как на "Оскаре", конкурировать с великолепной Фрэнсис Макдорманд.

Что касается "Лучшей комедии", учитывая наличие в числе номинантов таких картин, как "Горе-творец" (а ведь Джеймс Франко еще не успел стать неприкасаемым и отхватил причитающийся по праву актерский "глобус"), "Прочь" (та еще комедия, впрочем) и "Тоня против всех", здесь снова в приоритете оказалась политика квот, которая затем на "Оскаре" продемонстрировала свое укрепляющееся господство.

Грета Гервиг сняла совершенно проходной фильм, обладающий всеми атрибутами рыхло-сонного американского независимого кино, к тому же, в отличие от "Проекта "Флорида" (скромно довольствовавшегося одной второстепенной номинацией), строго рассчитанного на вышеуказанную группу зрителей.

Фото: kinopoisk.ru
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Потому что вряд ли кому-то еще будет интересно следить за тем, как 17-летняя Кристина (в исполнении 22-летней Ронан) вычурно нарекает себя "Леди Берд", борется с консервативными порядками религиозной школы, конфликтует с подругами, вяло бунтует против чрезмерной (как ей кажется) родительской опеки, справляется с первыми сексуальными переживаниями и мечтает уехать из захолустья на Западном берегу в мегаполис на Восточном. А затем на расстоянии начинает ценить родной терновый куст.

Вдобавок все это замешано на сугубо американских реалиях, российским подросткам (и тем более - взрослым) все еще не особенно близких. Примерно с таким же успехом - весьма сомнительным - за океаном можно показывать отечественный "14+" со школьными дискотеками вместо выпускного бала и гопниками из подворотни вместо друзей-геев. 

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