Австрия решила вернуть России беглого экс-чиновника Бориса Мазо

Во вторник был нехороший день для бывшего чиновника минкульта РФ Бориса Мазо. Высший земельный суд Вены подтвердил решение нижестоящего суда об экстрадиции в Россию Бориса Мазо, отклонив жалобу подсудимого.

Борис Мазо - фигурант одного из самых резонансных уголовных дел прошлых лет. Так называемого "дела реставраторов. О нем стали говорить весной 2016 года.

Тогда из очень скудного официального сообщения ФСБ стало известно о задержании в Ростове-на-Дону высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ - замглавы ведомства Григория Пирумова. Против него, а также нескольких коммерсантов было возбуждено уголовное дело "о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия".

Первым объектом в деле стал Новодевичий монастырь в Москве. Его реставрация началась за год до ареста и должна была обойтись казне в 5 миллиардов рублей.

А потом каждый день становились известны все новые и новые объекты, куда пошли люди в погонах, интересуясь реставрацией.

В списке были драматический театр в Пскове, Изборская крепость под Псковом, Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Лефортовский суд Москвы арестовал Пирумова. Спустя сутки арестантов было уже шестеро. Помимо Пирумова, ими стали директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, директор ФГУП "Центрреставрация" Олег Иванов и главы коммерческих компаний.

Бориса Мазо стал обвиняемым в хищении 100 миллионов рублей.

Мазо стал фигурантом уголовного дела о хищении 450 миллионов на строительство зданий для Эрмитажа

В следующем, 2017 году стало известно, что следствие по "делу реставраторов" завершено. Потом был суд. Его фигуранты не получили больших сроков. Один из них - Мазо отбыл наказание еще под стражей. После приговора вышел на свободу и уехал из страны.

Это он сделал вовремя, так как к моменту отъезда стал фигурантом другого уголовного дела - о хищении на этот раз 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа.

Мазо был задержан в Австрии, но по запросу Испании. Там нашего бывшего чиновника и одновременно владельца очень хорошей виллы в дорогом курортном месте, заподозрили в отмывании денег. Когда стало известно про задержание по просьбе Испании, то спустя несколько дней и Россия попросила экстрадиции Мазо.

Беглый чиновник не просто скрывался в Австрии. Он даже запросил там убежища. Как водится в таких случаях, Борис Мазо говорил, что его уголовное преследование - это политический заказ. Но австрийский суд в эту легенду не поверил.

Земельный суд Вены по уголовным делам одобрил экстрадицию, однако защита Мазо ее обжаловала.

И вот теперь принято окончательное решение. Россия добивалась экстрадиции как минимум год.