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19.02.2020 13:15
Рубрика: Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Текст: Роман Маркелов
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете. Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Больше всего операций без согласия клиентов - физических лиц пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете (CNP-транзакции). Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тысячи таких транзакций, две трети из которых (243,3 тысячи транзакций) - результат применения к ним методов социальной инженерии", - отмечается в обзоре. При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей, пятую часть от этого объема банки возместили своим клиентам.

Фото: iStock
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При этом системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) атаковались 160,8 тысячи раз, говорится в обзоре. Здесь же была и самая высокая доля социальной инженерии (88,9%) - судя по всему, из-за целевого характера атак. Объем таких хищений в 2019 году составил почти 2,3 млрд рублей, банки вернули клиентам из этого объема 162,3 млн рублей.

Всего в прошлом году объем операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц и юрлиц), превысил 6,4 млрд рублей, говорится в обзоре. В среднем у одного физлица было украдено 10 тысяч рублей, у юрлица - 152 тысячи рублей. Всего банки возместили своим клиентам 935 млн рублей.

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