Баталина перейдет из Госдумы на должность замминистра труда

Депутат Ольга Баталина в ближайшее время сложит свои полномочия в Государственной Думе и займет должность заместителя министра труда и социальной защиты.

Такое решение подтвердил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. По его словам, с кадровой инициативой выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель "единороссов" в ГД Сергей Неверов. Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минтруда Антон Котяков назначение одобрили.

В нижней палате парламента Баталина входит в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В 2014-2016 годах возглавляла комитет.