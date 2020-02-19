Школьное питание в интернете остается горячей темой. Но если раньше родители жаловались на "невкусную еду" для своих чад и скромный выбор блюд, то теперь делятся фото с дегустаций в школьных столовых и вместе ломают голову, как подобрать меню, которое придется по душе и малышам, и подросткам?

"Егор, ты будешь красную рыбу с картошкой и салатом или творожную запеканку с шоколадным соусом?" - так мама подписывает фото в "Инстаграме", на котором вместе с сыном они обсуждают не ресторанное меню, а школьный завтрак. На выбор есть еще суп из чечевицы, куриное филе с ананасами, медальоны из индейки, пельмени, плов, напиток клюквенный. Меню в школах может быть разным, а вот набор продуктов в них должен соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Предпочтение отдается щадящим режимам: варке, тушению, запеканию. "Баланс белков, жиров и углеводов нельзя нарушать. Порции рассчитаны до миллиграмма. Выбор блюд формируется в зависимости от сезонности и калорийности и возраста учеников. В них обязательно входят мясо, молочные продукты, рыба, фрукты, яйца, картофель, крупы, а также соки, какао и компоты", - рассказала председатель комиссии экспертно-консультативного совета родительской общественности по контролю за качеством и организацией питания в учебных заведениях Наталья Анпеткова.

Но полезно - не факт, что вкусно, поэтому подключились родители - придумывают, как по-новому назвать хорошо знакомый напиток или салат. Власти же взяли на себя ремонт невзрачных столовок. Первые 140 школ могут похвастаться индивидуальным ярким интерьером. Столовые там больше похожи на рестораны, дети туда бегут с удовольствием. В этом убедились корреспонденты "РГ", отправившись в ресторан школы N1216 в Таганском районе. В буфет - очередь, запеканка со сгущенкой и кофейным напитком идут нарасхват. Пятиклассник Даня Титов резво орудует вилкой. "Очень вкусно, - говорит он. - Но еще больше я люблю макароны с рыбой и овощной салат". Его мама член комиссии по контролю качества питания в школе Кристина Титова рассказала, что из-за проблем со здоровьем ее мальчик не ест мясо, даже гуляш и бефстроганов ему не по зубам, а вот с котлетками справляется, поэтому по ее просьбе в буфете ему выдают их индивидуально. Так могут решить свою проблему и другие родители, обратившись к ответственному за питание в своей школе. "При желании мама или папа могут также проинспектировать поставку продуктов на пришкольный комбинат, убедиться в их качестве и условиях хранения. Можно попасть и на пищеблок, познакомиться с графиком питания, проконтролировать температурный режим блюд, убедиться, что еду для их деток готовят с соблюдением всех норм. Но для этого нужна санитарная книжка", - объяснила ответственная по питанию Елена Подкопаева.

Когда рассматриваешь фото в "Инстаграме", кажется, что мамы с детьми обсуждают ресторанное меню, а не школьный завтрак

Чтобы не водить каждую маму по столовой, в школах есть управляющие советы, в составе которых имеется комиссия по контролю качества питания. В школе N1216 такой экспертный совет состоит из пятерых пап и мам - членов родительского комитета, которым доверяют остальные родители. Их вполне достаточно, ведь пищеблок - в первую очередь цех по производству еды, посторонние там только мешают. По желанию родителей комиссия может поменять льготное меню, и уже со следующего дня у ребенка будет другой вкусный обед.

"Многие родители просили добавить в меню больше фруктов: яблок, апельсинов, мандаринов, киви... И как же их дробить? Ведь, например, огромные яблоки из столовой многие ребята приносили домой. Этот вопрос мы задали руководству комбината, и уже через пару дней нам завезли фреш-линию. В ней есть даже ассорти из овощей и фруктов в порционной упаковке", - поделилась Титова.

В буфете ребята резво разбирают стаканчики: "Сочная компания" (яблоко, апельсин, киви), "Веселые фрукты" (грейпфрут, груша, слива), "Виноградный", "Киви". Кому-то по вкусу овощное ассорти - "Витаминка" (огурец, перец болгарский, сельдерей), "Фитнес" (морковь, сельдерей), "Коул-Слоу" (капуста, морковь, лимонный сок).

Стараются родители, чтобы блюда и выглядели аппетитно. Попросили закупить красивую посуду - обеденные тарелки, супницы, салатницы, бокалы и прочее. "Поиграли" взрослые и с названиями блюд - в меню теперь салат "Столичный", салат "Цезарь" в легком варианте, карбонара, наггетсы и мохито. Все это внимание ребят привлекает гораздо больше, чем, компот. Родители по смс с мобильников детей видят, что они едят на обед и были ли вообще в столовой. Меню вместе с ребенком могут выбрать и сами на портале госуслуг. В системе видна конкретная стоимость каждой "тарелки", как в школьном обеде лучше сочетать предпочтения ребенка с семейным бюджетом. За неделю меню ни разу не повторяется. Оплачивается обед картой "Москвенок". Итог всех этих новшеств такой. Как показал опрос ВЦИОМ, большинство родителей - 65%, сейчас удовлетворены качеством школьного питания.