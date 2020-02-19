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19.02.2020 10:04
Рубрика: Экономика

ЦБ выявил пятикратный рост нарушений информбезопасности

Текст: Роман Маркелов

Банк России обнаружил, что количество нарушений информационной безопасности банками и другими финансовыми организациями выросло более чем в пять раз. Об этом заявил глава отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ Банка России Александр Дудка, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

Фото: iStock
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По его словам, в 2019 году ЦБ выявил в банках более 1100 различных нарушений и изъянов, связанных с информационной безопасностью. В 2018 году их было лишь около 200, уточнил он.

Главными причинами нарушений были неосведомленность и низкая ответственность банковского персонала, недостаточное внимание со стороны служб внутреннего контроля, а также формальное отношение к этому вопросу со стороны собственников и руководителей кредитных организаций, сообщил Дудка.

Накануне замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев рассказал о ключевых рисках для финансовой безопасности. По его словам, это социальная инженерия, вероятность формирования проблемы у одного участника рынка и распространения этой проблемы на других по всей экосистеме, а также отставание методов защиты от быстрого развития технологий.

Экономика Финансы Банки

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