ЦРУ рассекретило документы о создании шпионского "робота-стрекозы"

В США рассекречены документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которые демонстрируют, как агентство занималось созданием шпионского "робота-стрекозы", сообщает CNN.

Крошечное устройство воздушного наблюдения, известное как "насекомое насекомых", было разработано в конце 1960-х годов, однако так и не доказало свою эффективность на практике. О существовании устройства стало известно еще в начале 2000-х годов, однако ЦРУ только сейчас впервые рассказало о том, как разрабатывало его, обнародовав его чертежи и микросхемы.

После неудачных попыток установить микрофон на животных, включая кошек и птиц, чтобы с их помощью прослушивать разговоры иностранных дипломатов и разведчиков, шпионское агентство разработало концепцию робота-насекомого. Инженеры оперативно-технического подразделения ЦРУ, получив отмашку, приступили к созданию миниатюрного устройства, способного летать на расстояние до 200 метров под руководством человека.

Сначала техники взяли за основу концепцию создания робот, по форме являющего копией пчелы. Они полагали, такой "летающий жучок" сможет справиться с поставленной задачей, однако быстро поняли, что этому, "насекомому" не хватает устойчивости и маневренности во время полета.

Тогда один из инженеров, который был коллекционером стрекоз, предположил, что именно это насекомое - лучший кандидат для внедрения данной технологии. Эксперт пояснил, что в дополнение к его высокой маневренности, стрекоза может легко парить над целью, а это было основным требованием заказчиков для проведения необходимой шпионской операции.

Контроль за "роботом-стрекозой" осуществлялся через два лазера - один, который контролировал параметры полета насекомого, и другой, который задавал направление движения и управлял им. Техники ЦРУ разработали такие миниатюрные устройства для прослушивания уже к 1970 году. По замыслу заказчиков, "шпион-стрекоза" должна была незаметно пролетать на территорию и внутрь дипломатических иностранных миссий, однако для нее оказалось непреодолимым такое препятствие, как стена в посольстве. Помимо этого, амбициозный замысел был нарушен фактором ветра: робот-насекомое прекрасно летал в лабораторных условиях, однако техникам было трудно контролировать его в условиях ветра или дождя на улице. Проект свернули до лучших времен. "Окончательная разработка "робота-стрекозы" еще не проведена", - говорилось в одном из документов ЦРУ.

Однако, в итоге "робот-стрекоза", созданный за 40 лет до появления беспилотных летательных аппаратов, так и не начал шпионить за иностранцами, и ЦРУ закрыло проект.