Продолжаются поединки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Лидеры Западной конференции и главные претенденты на победу в "регулярке" - армейцы Москвы свой заключительный выездной матч в этом чемпионате проводили в Минске против "Динамо".

"Красно-синие" контролировали ход поединка и добились успеха со счетом 4:1. Дублем в составе армейцев отметился Кирилл Капризов, по одной шайбе на счету Марио Кемпе и Максима Мамина.

Любопытно, что следующий матч москвичи снова проведут против минчан, но на этот раз уже на своей площадке.

Комментируя итоги матча, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команда немного устала:

- Не забывайте, что у нас была четвертая игра через день и где-то эмоций не хватало. Кроме того, это сказалось и на индивидуальных действиях некоторых хоккеистов - ошибки были видны. Но в целом ребята хорошо отработали и реализовали свои моменты.

Также порадовали своих поклонников и питерские армейцы. СКА крупно обыграл "Адмирал" из Владивостока - 6:0. Шайбы в составе питерцев забрасывали Кирилл Марченко, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Йори Лехтеря, Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачев.

К слову, команда Алексея Кудашова победила в девятом матче кряду, чем очень порадовала тренера:

- Несмотря на крупный счет, два периода игра могла качнуться в любую сторону. "Адмирал" играл здорово - надежно оборонялся и контратаковал остро, создавал моменты. В третьем периоде мы смогли добавить, и здорово, что справились. Что касается крупного счета, то мы на это никогда не обращаем внимания. В хоккее иногда тяжелая победа в одну шайбу придает намного больше уверенности, чем разгром. Каждый поединок - это отдельный вызов и подготовка к плей-офф.

Тем временем

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ.

Накануне Кучеров забросил победную шайбу "Тампы" в овертайме гостевого матча с "Колорадо" (4:3). Всего российский форвард в 58 матчах сезона набрал 73 (29+44) очка.