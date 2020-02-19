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19.02.2020 12:31
Рубрика: Спорт

Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе снова отменен

Текст: Максим Домчев

Поединок между российским боксером Муратом Гассиевым и американцем Джерри Форрестом, намеченный на 1 марта отменен.

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Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Поле поражения от украинца Александра Усика россиянин принял решение перейти в тяжелый вес, однако его дебют все никак не состоится.

Ранее его дебютный бой был отменен из-за травмы спортсмена, на этот раз есть сразу несколько причин для этого.

"Бой не состоится. Там много вопросов от того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту", - сказал представитель команды спортсмена ТАСС.

Поединок против Форреста должен был пройти в городе Фриско, штат Техас. Главным событием вечера профессионального бокса станет поединок между бывшими чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией.

Спорт Бокс

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