DIGICAST #1 - подкаст "Российской газеты" о современной жизни и IT

Первый выпуск специального подкаста "Российской Газеты" DIGICAST о самых актуальных новостях из мира IT, гаджетов и lifestyle.

В этом выпуске вы услышите:

- MWC 2020 отменили из-за коронавируса. Это конец? Объясняем, почему это не так.

- UNPACKED 2020 и новинки Samsung. Стоят ли они своих денег?

- Флагман от Xiaomi за 38000 рублей. Что с ним не так и почему Антон и Фёдор согласны с тем, что Xiaomi - это смартфоны за свою цену

- Завоюют ли "гибкие" смартфоны рынок и есть ли у них вообще какое-то будущее?

Гость этого выпуска: редактор спецпроекта RG Digital "Российской газеты" Антон Благовещенский.