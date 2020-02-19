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DIGICAST #1 - подкаст "Российской газеты" о современной жизни и IT

Текст:   Антон Благовещенский,  Федор Казаков
19.02.2020,  
13:10

Первый выпуск специального подкаста "Российской Газеты" DIGICAST о самых актуальных новостях из мира IT, гаджетов и lifestyle.

В этом выпуске вы услышите:

- MWC 2020 отменили из-за коронавируса. Это конец? Объясняем, почему это не так.

- UNPACKED 2020 и новинки Samsung. Стоят ли они своих денег?

- Флагман от Xiaomi за 38000 рублей. Что с ним не так и почему Антон и Фёдор согласны с тем, что Xiaomi - это смартфоны за свою цену

- Завоюют ли "гибкие" смартфоны рынок и есть ли у них вообще какое-то будущее?

Гость этого выпуска: редактор спецпроекта RG Digital "Российской газеты" Антон Благовещенский.

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Российская газета