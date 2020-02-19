Динат Гумеров: Блогосфера может привлечь молодых людей в проекты государства

Популярным блогерам необходимо запустить пилотный молодёжный проект в партнёрстве с властями. Это новый и интересный опыт для альтернативных медиа, коими являются в том числе ведущие блогеры. Для государства результатом станет массовое вовлечение молодых людей в гуманитарные, образовательные и социальные проекты. Такое мнение высказал блогер Динат Гумеров.

"Я думаю, что такой формат реализации молодёжной политики будет не только интересным, но и очень эффективным. Потому что наша аудитория - самая активная и динамичная группа молодёжи. И как раз она заинтересована в интересных и ярких проектах для раскрытия своего потенциала", - заявил Гумеров.

Как отметил блогер, сегодня большая часть российской молодёжи не вовлечена в запускаемые государством проекты. Причина зачастую не в отсутствии интереса, а в банальной неосведомленности о работе подобных площадок.

"Я думаю, что возможности российской блогосферы можно эффективно использовать для продвижения полезных и нужных для молодых людей гуманитарных, социальных и образовательных проектов", - говорит Гумеров.

"Пропаганда и продвижение конструктивных молодёжных гуманитарных и образовательных проектов - это то, что нужно для аудитории, - уверен блогер. - И, на мой взгляд, участие альтернативных медиа сделает более массовым охват реализуемых проектов. Будет очень хорошо, если эта работа будет поставлена на поток и участвовать в ней смогут все. Главный признак здесь должен быть один: энтузиазм и искреннее желание что-то изменить среди молодёжи!"

Такая работа должна вестись системно, с привлечением разноплановых ведущих блогеров, считает Гумеров.