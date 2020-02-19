Динат Гумеров: Блогосфера может привлечь молодых людей в проекты государства

Новости

Ученые придумали электростанцию, генерирующую ток из воздуха 14:03
Раскрыта тайна следов динозавров на потолке пещеры 14:00
Видео: На Ямале киллера поймали с ножом возле жертвы 13:46
В Кремле назвали незаконными санкции США против "дочки" "Роснефти" 13:40
На Кубани в ДТП с пьяным полицейским погибла женщина 13:39
Житель Череповца убил жену и инсценировал ее пропажу 13:34
Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок заключения до 17 лет 13:33
В Краснодаре женщину убило током у железной дороги 13:30
Песков подтвердил встречу Путина с Сурковым 13:16
Юрий Антонов рассказал о своем сложном отношении к русскому рэпу 13:16
МИД: Россия продолжит выдачу деловых и транзитных виз гражданам Китая 13:10
В Кисловодске внучка убила бабушку из-за сделанного ей замечания 13:03
В Петербурге более 100 классов закрыты на карантин по гриппу 13:02
СМИ: ФИФА рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 13:01
В Кургане девочка залезла на электрический столб ради селфи 13:00
Сергей Кравцов вошел в оргкомитет конкурса "Учитель будущего" 13:00
Первый реактор старейшей АЭС Франции закроют в ближайшую субботу 12:58
Фильм "Холоп" добился небывалого успеха в Европе и Америке 12:57
Инвестиционное страхование жизни рухнуло на 32 процента 12:47
По Крымскому мосту с 7 марта запустят рельсовые автобусы 12:36
Российские парусники-участники кругосветки встретились в Атлантике 12:32
Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе снова отменен 12:31
Прокуратура Крыма поможет должникам по фиктивным кредитам 12:30
СМИ: Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС 12:26
Бесплатный Wi-Fi заработал в больнице имени С.И. Спасокукоцкого 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 13:55
Рубрика: Общество
Проект: Фонд развития альтернативных медиа

Динат Гумеров: Блогосфера может привлечь молодых людей в проекты государства

Популярным блогерам необходимо запустить пилотный молодёжный проект в партнёрстве с властями. Это новый и интересный опыт для альтернативных медиа, коими являются в том числе ведущие блогеры. Для государства результатом станет массовое вовлечение молодых людей в гуманитарные, образовательные и социальные проекты. Такое мнение высказал блогер Динат Гумеров.
Фото: Фонд развития альтернативных медиа Фото: Фонд развития альтернативных медиа
Фото: Фонд развития альтернативных медиа

"Я думаю, что такой формат реализации молодёжной политики будет не только интересным, но и очень эффективным. Потому что наша аудитория - самая активная и динамичная группа молодёжи. И как раз она заинтересована в интересных и ярких проектах для раскрытия своего потенциала", - заявил Гумеров.

Как отметил блогер, сегодня большая часть российской молодёжи не вовлечена в запускаемые государством проекты. Причина зачастую не в отсутствии интереса, а в банальной неосведомленности о работе подобных площадок.

"Я думаю, что возможности российской блогосферы можно эффективно использовать для продвижения полезных и нужных для молодых людей гуманитарных, социальных и образовательных проектов", - говорит Гумеров.

"Пропаганда и продвижение конструктивных молодёжных гуманитарных и образовательных проектов - это то, что нужно для аудитории, - уверен блогер. - И, на мой взгляд, участие альтернативных медиа сделает более массовым охват реализуемых проектов. Будет очень хорошо, если эта работа будет поставлена на поток и участвовать в ней смогут все. Главный признак здесь должен быть один: энтузиазм и искреннее желание что-то изменить среди молодёжи!"

Такая работа должна вестись системно, с привлечением разноплановых ведущих блогеров, считает Гумеров.

Общество

Главное сегодня

Песков подтвердил встречу Путина с Сурковым
В ГД назвали невыдачу визы США российскому дипломату "мелкой пакостью"
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи