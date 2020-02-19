Динат Гумеров: В Африке проблемы российской молодежи кажутся смешными и глупыми

Одно из самых красивых и ярких мест в мире. Великая культура. И атмосфера безнадежности. Отсутствие элементарной медицинской помощи. Все это про нее, про Африку.

- Сначала моя поездка имела своей целью просто расширить свой кругозор и увидеть что-то совершенно новое для меня. Именно такое, что не имеет отношение к тусовкам и светской жизни, - рассказывает блогер Динат Гумеров, описывая своё посещение Восточной Африки.

Африка меняет мировоззрение. В трущобах, где люди не просто живут или выживают, а пытаются как-то существовать, пожалуй, как нигде в мире приходит понимание о настоящих жизненных ценностях.

- Я и раньше слышал, что где-то в мире люди живут в очень тяжёлых условиях, и в этом смысле Африка для меня - открытие совершенно другой жизни людей, - делится впечатлениями Гумеров.

Здесь еда и питье не столько связаны с уровнем дохода и заработной платы, сколько являются вопросом выживания. Самую элементарную медицинскую помощь люди не получают годами. По словам Дината, сложнее всего было смотреть на детей.

- Многие проблемы, с которыми я и мои сверстники сталкиваемся в России, показались мне просто смешными и глупыми, - признается блогер. - Вот они, настоящие проблемы - людям нечего есть и пить, они не могут дать своим детям вообще никакого образования и хоть каких-то перспектив в жизни. И всё это на фоне такой красоты и великой культуры жителей континента! Я много где был, но только в Африке, мне кажется, я увидел что-то совершенно первозданное и прекрасное, больше чем просто экзотику.

Наверное, ничто так не поражает современного молодого человека, как контакт с носителями архаичной культуры. Знакомство с культурой местных племенных этнических групп не пройдет для него бесследно, считает Динат Гумеров.

- Всё увиденное побудило меня ещё больше задуматься о чём-то новом и полезном в моей деятельности. И с этого момента я хочу добавить в своей медийной активности хотя бы элемент социально-ориентированной работы. В будущем я, возможно, полностью попытаюсь сосредоточиться на деятельности, которая будет действительно полезна обществу, - делится он мыслями.