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19.02.2020 11:43
Рубрика: В мире

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)
Две гражданки РФ сегодня сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у японского портового города Йокогама. Женщины переместились в гостиницу и в ближайшие дни вылетят на родину.

"Сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся на Родину. Сотрудники Посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов", - написали сотрудники российской дипмиссии в Токио на своей странице в Facebook.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин

Как отметили в посольстве, в настоящее время совместно с японскими властями согласовывается порядок покидания судна остающимися на борту россиянами. По некоторым данным, речь идет о двадцати наших соотечественниках.

"В ближайшие дни, после завершения карантина, они также вернутся в Россию в соответствии со своими планами", - заверили в росзагранучреждении.

Напомним, что японские власти сегодня сняли карантин на круизном лайнере Diamond Princess. Ранее там был обнаружен коронавирус COVID-19.

По информации министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у всех покинувших корабль пробы на инфекцию дали отрицательный результат. В общей сложности в первой группе пассажиров судно оставили около 500 человек. Среди них большое количество японцев.

К настоящему времени на Diamond Princess обнаружено 542 инфицированных. Все заболевшие распределены по местным медицинским учреждениям для прохождения лечения.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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