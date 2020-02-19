Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок заключения до 17 лет

Суд Кореи вновь признал экс-президента страны Ли Мён Бака виновным в коррупции и злоупотреблении властью, увеличив ранее вынесенный приговор. Теперь бывший лидер страны должен будет провести в тюрьме 17 лет.

К решению Верховного суда Сеула, которое должно было вынесено по делу 78-летнего экс-президента Ли Мён Бака, управлявшего страной в 2008-2013 гг., было приковано большое внимание. Бывший лидер страны ранее не признал себя виновным и подал на апелляцию, вызвав в суд значительное количество свидетелей, которые, как предполагала защита, должны были дать показания в пользу осужденного и опровергнуть доводы обвинения. Однако все в итоге пошло не по тому сценарию, на который надеялся Ли.

В итоге судьи подтвердили ключевой вывод суда предыдущей инстанции: реальным владельцем компании DAS, занимавшейся производством запчастей для автомобилей, является именно Ли Мён Бак. "Общая сумма взяток, которую получил обвиняемый и его компания, составляет 16,3 млрд вон (около 13,7 млн долларов - прим. "РГ")", - говорится в оглашенном сегодня вердикте суда. Кроме того, Ли признан виновным в незаконном присвоении средств компании на сумму 34,9 млрд вон (около 29,3 млн долларов). Первоначальный вердикт суда в качестве взятки засчитал 8,5 вон, а незаконно присвоенными были названы 24,6 млрд вон.

Таким образом, по сравнению с предыдущим приговором, сумма средств, которые судьи посчитали в качестве взяток и незаконных присвоений, увеличилась, а потому итоговый приговор оказался для экс-президента Республики Корея Ли Мён Бака более суровым, чем был в первом случае. Он приговорен к 17 годам лишения свободы, выплате 13 млрд вон штрафа (ок. 11 млн долларов) и дополнительному сбору в пользу государства на сумм 5 млрд 780 млн вон (ок. 4,93 млн долларов). То есть срок судебного заключения для 78-летнего экс-президента РК увеличился на два года, как увеличились штраф и сбор в пользу государства. Кроме того, суд отменил и выпуск Ли Мён Бака под залог, что было сделано три месяца назад в связи с ухудшением состояния здоровья заключенного. Ли был взят под стражу в здании суда.

"Вызывает сожаление тот факт, что осужденный так и не признает свою вину, пытаясь выставить показания других свидетелей ложными", - заявил судья, зачитывая вердикт и объясняя причину более жесткого приговора.

Ли Мён Бак же по-прежнему отрицает свою вину и, скорее всего, подаст прошение о повторном рассмотрении дела. Правда, как отмечают юристы, очень низка вероятность того, что главный пункт обвинения - владение компанией DAS - будет опровергнут, а именно он является ключевым для признания вины и приговора в целом.