Европейская ракета Arianе 5 успешно вывела два спутника на орбиту

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала во вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщила компания-оператор Arianespace.

Ракета успешно вывела на орбиту два спутника. Одни из них - спутник связи JCSAT-17, принадлежащий японской компании SKY Perfect JSAT Corporation, а второй - GEO-KOMPSAT-2B Корейского института аэрокосмических исследований, пишет ТАСС.

Геостационарный спутник связи JCSAT-17 обеспечит гибкую широкополосную связь пользователям в Японии и прилегающем регионе. Аппарат GEO-KOMPSAT-2B предназначен для мониторинга окружающей среды Земли и океана.