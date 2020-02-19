Фруде Берг считает, что его подставили норвежские спецслужбы

Гражданин Норвегии, Фруде Берг, осужденный по обвинению в шпионаже против России, в интервью РИА Новости заявил, что считает все случившееся с ним "подставой" норвежских спецслужб. Напомним, Берга задержали в Москве в 2017 году при получении им секретных документов о ВМФ России. В 2019 году он подал прошение о помиловании и был выдан властям Норвегии в ноябре.

Вспоминая о произошедшем Берг заявил, что за время нахождения в российской тюрьме у него было время все обдумать и проанализировать. "Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально. Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных… Человек, который попросил меня об этом, он хорошо меня знает, знает мою работу, он сам родился здесь, и я не опасался чего-то, когда он попросил меня об одолжении", - рассказал в интервью норвежец. В итоге он разочаровался в этом "друге", поскольку доверял ему и не думал, что тот способен втянуть его в такую историю.

Кроме того, Берг подверг критике работу норвежских СМИ, освещающих его дело. "Журналисты делают акцент на деталях "против Фруде Берга", а не фокусируются на других вопросах, например, на роли спецслужб. Они пишут очень много обо мне, задают критические вопросы, но не задают таких же критических вопросов спецслужбам. Они должны писать больше о том, что делает разведка, об их роли, о том, работают ли они здесь - в Киркенесе, почему для того, чтобы передавать какие-то вещи в своих целях, разведка не использует других людей", - заявил он.