Генсек ООН призвал к прекращению огня на северо-западе Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Гутерреш обеспокоен быстрым ухудшением гуманитарной ситуации на северо-западе САР и страданиями гражданского населения. "Международное гуманитарное право должно соблюдаться. Военного решения не существует", - цитирует РИА Новости документ.

В понедельник было опубликовано заявление заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока. По его данным, за 2,5 месяца боевых действий на северо-западе республики свои дома были вынуждены покинуть около 900 тысяч сирийцев, большинство из которых - женщины и дети.

Достигнуть долгосрочной стабильности в Сирии возможно только на основе территориальной целостности страны, это один из пунктов, в котором сошлись на встрече по ситуации в сирийской провинции Идлиб российская и турецкая сторона, сообщает МИД РФ. Переговоры, направленные на ослабление напряженности в Идлибе, прошли в Москве 17-18 февраля. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом. Была подчеркнула "важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза ООН".