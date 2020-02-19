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19.02.2020 13:01
Рубрика: Власть

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала. В базовый документ были добавлены поправки, подготовленные по итогам президентского Послания Федеральному Собранию. Благодаря новому закону сумма капитала вырастет, и его можно будет получить на первенца.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Есть возможность получить эти деньги и на третьего ребенка, если ранее право не было реализовано. Средства будут индексироваться.

Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома

- Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ, - подчеркнул в разговоре с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года.

Важная часть нововведений - сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал и самих денег. Цель - сделать процедуру получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной, подчеркнул Вячеслав Володин.

Заявку на выдачу материнского капитала теперь будут рассматривать максимум пять дней вместо прежних 15. Упрощается и сама процедура выдачи - не надо будет подавать заявление, рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. По его словам, достаточно будет информации, которую соответствующий отдел ЗАГСа передаст в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Срок оформления маткапитала планируется сократить до 5 дней

Для оперативности рассмотрения депутаты решили не готовить новый документ, а добавить эти поправки в другой законопроект на тему маткапитала, который ранее прошел первое чтение. Речь о проекте о возможности направления средств на строительство дома на садовом участке.

Как ожидается, уже 20 февраля законопроект о маткапитале будет принят в третьем чтении, это открывает возможность Совету Федерации рассмотреть и одобрить законопроект 26 февраля, сообщил Андрей Исаев.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Материнский капитал Законопроекты и комментарии

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