Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Есть возможность получить эти деньги и на третьего ребенка, если ранее право не было реализовано. Средства будут индексироваться.

- Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ, - подчеркнул в разговоре с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года.

Важная часть нововведений - сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал и самих денег. Цель - сделать процедуру получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной, подчеркнул Вячеслав Володин.

Заявку на выдачу материнского капитала теперь будут рассматривать максимум пять дней вместо прежних 15. Упрощается и сама процедура выдачи - не надо будет подавать заявление, рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. По его словам, достаточно будет информации, которую соответствующий отдел ЗАГСа передаст в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Для оперативности рассмотрения депутаты решили не готовить новый документ, а добавить эти поправки в другой законопроект на тему маткапитала, который ранее прошел первое чтение. Речь о проекте о возможности направления средств на строительство дома на садовом участке.

Как ожидается, уже 20 февраля законопроект о маткапитале будет принят в третьем чтении, это открывает возможность Совету Федерации рассмотреть и одобрить законопроект 26 февраля, сообщил Андрей Исаев.