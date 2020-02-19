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Рубрика: Власть

Сторож не страж

В России повышают штрафы за незаконную охранную деятельность
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8091)
Штрафы за незаконную охранную деятельность вырастут до 100 тысяч рублей. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Проект правительства депутатам представил замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Лебедев. Нынешние механизмы для пресечения незаконной частной охранной деятельности малоэффективны, рассказал он. Граждан штрафуют на сумму до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц - до трех тысяч, компании - до 30 тыс.

Фото: Photoxpress
Наказание за незаконную охранную деятельность предложили ужесточить

По поручению президента были подготовлены предложения по ужесточению санкций, сообщил Лебедев. Гражданам будут грозить штрафы в 2,5-5 тыс. рублей, а за повторное нарушение - обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Должностным лицам - 5-10 тыс. и дисквалификация на срок до трех лет в случае рецидива. А юрлиц оштрафуют на 30-60 тысяч руб., и на 50-100 тыс. за повтор. Кроме того, возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Почему важно ужесточить ответственность? В последнее время число нарушений растет, рассказал представитель Росгвардии. В пояснительной записке авторы напомнили об инцидентах с применением насилия в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений и иных мест массового пребывания людей. СМИ увязывают данные происшествия с деятельностью частных охранников. Однако на деле в основном участниками таких инцидентов становятся контролеры торговых залов, представители службы безопасности, администраторы, сторожа, вахтеры. То есть те, кто не имеет никакого отношения к частной охране. "Данные лица выполняют охранную функцию, но их деятельность ничем не регламентируется и никем не контролируется", - отметили авторы сопроводительных материалов.

Закон затронет тех, кто занимается частной охраной без лицензии

Поступки незаконных охранников напрямую затрагивают конституционные права и свободы, а также иные права и законные интересы физических и юридических лиц, отметили в правительстве. Из-за такой неполноценной охраны страдает антитеррористическая защищенность объектов, растет "теневой" оборот денежных средств, полученных в рамках оказания псевдоохранных услуг.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Депутаты и Росгвардия предложили ужесточить требования к частной охране школ

В Росгвардии также привели статистику за 2018 год: за совершение данного административного правонарушения привлечено к ответственности 3169 лиц.

Отвечая на вопросы депутатов, Сергей Лебедев рассказал, что полномочия по составлению протоколов о нарушениях после принятия документа сохранятся за сотрудниками Росгвардии. При этом сокращение частных охранников новый закон не вызовет. Он затронет только тех, кто занимается охранной деятельности без лицензии, сказал представитель ведомства.

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