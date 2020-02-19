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19.02.2020 00:35
Рубрика: Спорт

Штрафных минут изрядно

Индивидуальная гонка на ЧМ для россиянок завершилась провалом
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 35(8089)
На чемпионате мира в итальянской Антерсельве вчера был разыгран шестой комплект наград из дюжины. По итогам индивидуальной гонки на дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами успех праздновала хозяйка трассы Доротея Вирер, ранее завоевавшая золото в гонке преследования. У россиянок опять провал.

"Индивидуалка" - единственная в биатлоне дисциплина, где промах чреват не штрафным кругом или необходимостью тратить время на дополнительный выстрел, а сразу штрафной минутой. Со слабой стрельбой здесь нечего и думать о медалях. Квартет наших участниц допустил в общей сложности 16 осечек: Екатерина Юрлова-Перхт - три, Светлана Миронова и Лариса Куклина - по четыре, стартовавшая последней, по сотым номером Ирина Старых - пять, из них три на последней стойке. Лучший результат показала Юрлова-Перхт - 13-е место. Вот уже третью личную гонку подряд никто из наших девушек не может забежать хотя бы в сильнейшую десятку.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Александр Логинов выиграл золото и бронзу на чемпионате мира

Биатлонистки, занявшие места с первого по седьмое, совершили по одному-два промаха. Это и есть тот лимит брака, который позволяет забраться на пьедестал. Вирер вырвала свою победу при бешеной поддержке зрителей. Она финишировала по времени промежуточного лидера немки Ванессы Хинц и смогла опередить ее на 2,2 секунды. "Бронзу" взяла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Именно она и лидирует по числу медалей на этом чемпионате. 29-летняя скандинавка в призерах после каждой своей гонки на этом турнире. В предыдущие дни она получила золото смешанной эстафеты "2+2" и спринта, "бронзу" пасьюта.

По словам представителей тренерского штата, планируется, что те же самые наши спортсменки, которые выступали в индивидуальной гонке, побегут субботнюю эстафету. После стартов на этапе Кубка IBU в той же Италии к женской сборной уже присоединились Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева, которые на командную гонку могут рассматриваться как резервный вариант.

Сегодня в мужской 20-километровой гонке за Россию сразятся чемпион мира в спринте Александр Логинов (7-й стартовый номер), Евгений Гараничев (16-й), Никита Поршнев (43-й) и Эдуард Латыпов (73-й).

Где будем смотреть

19 февраля, среда, "Матч ТВ"

15.50 - 18.15. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. Прямая трансляция (с 25-минутным превью).

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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