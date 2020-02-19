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19.02.2020 12:47
Рубрика: Экономика

Инвестиционное страхование жизни рухнуло на 32 процента

Текст: Юлия Кривошапко

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), последние несколько лет выступавшее драйвером страхового рынка, по итогам 2019 года просело на 32 процента. Сборы по этому виду снизились с 291,1 до 196,9 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Основная причина - насыщение премиальной клиентской базы банков (а это основная целевая аудитория ИСЖ) инвестиционными продуктами, пояснил Юргенс.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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Кроме того, в начале 2019 года начали работать разработанные ВСС стандарты работы страховщиков жизни. Они обязывают участников рынка раскрывать клиентам полную информацию по этому продукту. Инвестиционное страхование жизни подавалось, как альтернатива банковским вкладам (особенно после начавшегося снижения ставок по депозитам), но граждане не всегда осознавали связанные с этим продуктом риски и часто не до конца разбирались в нюансах. Например, могли не учитывать, что доходность по таким страховым программам не гарантирована или что средства не подпадают под систему страхования вкладов

На ИСЖ поступало много жалоб в ЦБ, поэтому регулятор также выпустил требования к продажам таких программ. "Оба нормативных документа существенно ужесточили правила продажи этих страховых продуктов, что также несколько сказалось на снижении сборов", - сказал Игорь Юргенс.

По итогам 2019 года премии по страхованию жизни снизились по сравнению с 2018 годом на 9% - с 478,0 до 433,2 млрд рублей. Новый лидер по скорости роста сборов - накопительное страхование жизни (НСЖ) - принес страховщикам в 2019 году 110,2 млрд рублей сборов. Это на 64% больше, чем годом ранее.

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Экономика Страхование

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