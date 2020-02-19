Как сделать науку доступной для всех

На "Всенаучном форуме-2020" в Москве подведены первые итоги необычной научно-просветительской программы. "Мы намерены попробовать огромный объем разрозненных знаний сложить в единую картину мира, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель программы "Всенаука" Геннадий Васильев. - Перевести наиболее важные знания из разных наук на "человеческий" язык, чтобы каждый мог получить связное представление о том, как устроен мир. Для этого требуется создать систему ориентиров в море информации. Мы ее назвали "мини-набор макси-знаний". Это наиболее важные темы, которые формируют научную картину мира в голове современного человека".

Более 500 авторитетных экспертов отобрали из 148 первоначально заявленных тем 33 финальных. Именно они были извлечены из "черного ящика" на торжественной церемонии форума "Всенаука-2020". Первое, что сразу бросается в глаза. В тройку самых популярных тем не попали "Космос, "Атом", "Жизнь и смерть", "Медицина и здоровье", "Квантовый мир" и другие. Лидерами стали "Мышление и сознание", "Наука", "Мозг и нервная система". То есть сегодня прежде всего интересует человек, принятие им решений, природа мысли, тайны мозга и памяти.

По словам Васильева, этот материал уже заинтересовал всех, кто занимается популяризацией науки. Сегодня накоплены огромные запасы научно-популярного контента - фильмы, книги, блоги, журналы, подкасты и т.д. "Мы постараемся максимально облегчить людям поиск в этом "океане" информации качественного контента, связанного с "мини-набором макси-знаний", - говорит Васильев.