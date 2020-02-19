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19.02.2020 12:16
Рубрика: В мире

Китай аннулировал аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal

Текст: Александр Саможнев

Об отзыве аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal информировал МИД Китая. Как заявил официальный представитель ведомства Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой, вызванной коронавирусом, пневмонии. По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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Китайская сторона также выразила протест в связи с ужесточением США правил для китайских СМИ и заявила о праве на принятие ответных мер. Американская сторона всегда выступала за свободу прессы, однако вмешательство в нормальную работу китайских СМИ представляется необоснованным и неприемлемым, заявил в этой связи Гэн Шуан. "Мы призываем США отказаться от идеологических предрассудков, от менталитета холодной войны и прекратить необдуманные меры, подрывающие двустороннее доверие и сотрудничество", - подчеркнул он.

18 февраля США ужесточили правила деятельности на американской территории для пяти крупнейших государственных СМИ Китая - агентства Синьхуа, телеканала CGTN, Международного радио Китая, газеты "Чжунго жибао" и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением газеты "Жэньминь жибао". Вашингтон приравнял китайские СМИ к иностранным представительствам. Они могут приобретать собственность в США только после разрешения Госдепа. Властям должны быть также переданы списки всех работающих.

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