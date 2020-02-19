Китай аннулировал аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal

Об отзыве аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal информировал МИД Китая. Как заявил официальный представитель ведомства Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой, вызванной коронавирусом, пневмонии. По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено.

Китайская сторона также выразила протест в связи с ужесточением США правил для китайских СМИ и заявила о праве на принятие ответных мер. Американская сторона всегда выступала за свободу прессы, однако вмешательство в нормальную работу китайских СМИ представляется необоснованным и неприемлемым, заявил в этой связи Гэн Шуан. "Мы призываем США отказаться от идеологических предрассудков, от менталитета холодной войны и прекратить необдуманные меры, подрывающие двустороннее доверие и сотрудничество", - подчеркнул он.

18 февраля США ужесточили правила деятельности на американской территории для пяти крупнейших государственных СМИ Китая - агентства Синьхуа, телеканала CGTN, Международного радио Китая, газеты "Чжунго жибао" и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением газеты "Жэньминь жибао". Вашингтон приравнял китайские СМИ к иностранным представительствам. Они могут приобретать собственность в США только после разрешения Госдепа. Властям должны быть также переданы списки всех работающих.