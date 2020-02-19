Командира межпланетного корабля будут выбирать в три этапа

Разработаны требования для кандидатов на пост командира экипажа межпланетного корабля. В центре подготовки космонавтов Роскосмоса считают, что это должны быть офицеры, в том числе имеющие педагогические навыки.

Как разъясняется в журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина", именно офицер "имеет навыки и умения общения с членами подчиненного коллектива, обучен педагогическим принципам работы воспитателя", а, так как космический полет автономный, желательно при выборе командира корабля ориентироваться на задачи, которые приходится решать командирам подводных лодок.

- Руководитель космического экипажа должен быть явным лидером, чтобы обеспечить безопасность полета и эффективную работу всего экипажа, - считают специалисты.

При этом обладать нервно-психической устойчивостью, коммуникабельностью, уметь объективно оценить свои и чужие действия. Также он должен быть способен эмоционально и физически переносить длительные статистические нагрузки.

В центре подготовки космонавтов предлагают ввести трехуровневую систему подбора командира корабля, состоящую из психологического тестирования, оценки мнения инструкторов, руководителей и психологов о подготовке кандидата и опроса членов экипажа о предлагаемом командире. Только на основании всей этой информации можно решать, сможет ли человек возглавить полет.