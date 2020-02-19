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19.02.2020 10:31
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Коронавирус утяжелили политикой

Текст: Константин Щепин
Китай всеми средствами борется с распространением новой коронавирусной пневмонии COVID-19, а мир ему в этом активно помогает. В КНР едут зарубежные медицинские эксперты, доставляются гуманитарные грузы. При этом международное сообщество оказывает помощь Китаю не только "по доброте душевной", но и с четким пониманием: если распространение инфекции не удастся максимально сдержать в пределах КНР - никому мало не покажется.
Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

Впрочем, эту простую и доходчивую логическую цепочку не преминули усложнить: в зарубежной прессе противоэпидемические действия КНР "утяжелили" политической подоплекой. Эпидемиологическая ситуация в Китае породила новый вирус: медийный, иммунитета к которому в обществе нет, и который таит в себе не меньшую опасность.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Публике сообщают, что жесткие меры КНР по борьбе с COVID-19 - это свидетельство "авторитаризма" китайских властей. Факт привлечения высокопрофессиональных военных медиков к борьбе с вирусом оценивается как "военное положение". То, что Пекин в ущерб национальной экономике идет на крайние меры для пресечения распространения вируса, истолковывается как неспособность китайской политической и экономической системы противостоять вызовам, подобным COVID-19. Такие посылы легко встретить на страницах многих зарубежных изданий.

Находящиеся за рубежом "диванные аналитики" прямо признают, что "со стороны трудно понять, что происходит в Китае", и тем не менее делают далеко идущие прогнозы относительно лавинообразных проблем китайской экономики, падения легитимности китайских властей и государственной системы (оказывается, она "однопартийная" - но простим "диванным аналитикам" фактологические ошибки).

За эпидемией коронавируса зарубежные аналитики умудрились увидеть даже такие "высокие эфиры", как противостояние американской и китайской политических моделей. Видимо, авторы считают, что, появись новый коронавирус в США, Вашингтон уладил бы все "одной левой". Только вот сами американские эксперты все-таки считают, что КНР куда более оперативно и эффективно справляется с новой вирусной угрозой.

Американский консультант по коммуникациям Марио Каволо сравнил ситуации с распространением нынешнего коронавируса в КНР и "свиного гриппа" в США в 2009 году, придя к неутешительным для Вашингтона выводам. Он отмечает: "В 2009 году эпидемия свиного гриппа в США была объявлена международной чрезвычайной ситуацией и глобальной пандемией. Вирусом H1N1 заразились 60 миллионов человек. Минимум 18449 тысяч случаев заболевания в тот год закончились летальным исходом. Но в конечном счете пандемия вируса имела гораздо более серьезные последствия. При этом во время вспышки вируса H1N1 в 2009 году по всему миру в адрес США не звучало никаких антиамериканских ксенофобских высказываний. Помните ли вы, что Соединенным Штатам потребовалось шесть месяцев, чтобы объявить чрезвычайное положение в стране? Разве правительство хоть одной страны уведомило своих граждан о необходимости покинуть США в период с начала апреля 2009 года по конец апреля 2010? Хоть одна страна закрыла границу для путешественников из Штатов? Нет, никто даже не пискнул. На таком фоне многие чешут затылок в недоумении, когда до странности деструктивные комментарии сыплются на Китай и китайцев, которые ведут активную борьбу со вспышкой коронавируса в Ухане. Такая реакция мирового сообщества вызывает некоторые вопросы".

Фото: iStock
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"Мир должен аплодировать беспрецедентной, широкой и активной реакции Китая на вспышку коронавируса (по крайней мере, ВОЗ и органы здравоохранения по всему миру так и делают). Но вместо того, чтобы обратить внимание на желание китайского правительства действовать быстрее любого другого правительства на планете, мы закидываем обвинениями администрацию Уханя. В современном обществе существует бессмысленный экстремизм, частью которого является травля. Вы должны делать все, чтобы избегать этого и не стать его частью", - призывает американский эксперт.

Несмотря на эти призывы, антикитайский медиа-вирус продолжает распространяться. Остановить его будет трудно: у массовой аудитории - множество рецепторов, тропных к такой заразе. Сложно даже предположить, какую еще "закулисную сторону" найдут в эпидемиологической ситуации в КНР "вирусные аналитики". Однако нужно помнить: к подобным материалам стоит относиться спокойней, скептически - это лучший иммунитет к таким вбросам.

Нужно понимать: попытки свалить все грехи на партнера, оказавшегося в уязвимой ситуации; найти проблему и привязать к ней "весь ворох глобальной скорби" - это старые, неэтичные приемы "фабрик троллей", то, на чем они и паразитируют. Осознание этой ситуации - лучшая "прививка от тролля" в медиапространстве .

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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