Матвиенко: Граждане чувствовали искренность Анатолия Собчака

Ровно двадцать лет назад в этот день не стало Анатолия Александровича Собчака. Человека, чье имя накрепко вписано в историю становления новой России.

Как правило, в этот февральский день я посещаю могилу Анатолия Александровича. К сожалению, сегодня выполнение государственных обязанностей в рамках официального зарубежного визита не позволяет мне это сделать. Но не лишает возможности вспомнить его самого, его мысли и дела, вновь задуматься над их значением для России, для нашего родного Ленинграда - Санкт-Петербурга.

Говорят, что время всё расставляет по своим местам. В эпоху быстротекущих изменений, в которой мы живем, два десятилетия срок для этого более чем достаточный. И уже очевидно, что роль Анатолия Александровича в переводе в русло рыночных и демократических преобразований событий, начало которым положила перестройка, его вклад в их практическое осуществление просто огромны. И как активного, последовательного борца, и как видного государственного деятеля, и как одного из творцов действующей Конституции. Убеждена, Анатолий Александрович с полным правом может быть назван - воспользуюсь этим понятием - одним из отцов-основателей современной России.

Время перестройки выдвинуло на политическую арену немало ярких людей, политиков нового типа, резко контрастирующих с дотоле привычными блеклыми лицами, как бы вышедшими из одного общего инкубатора. Но и на этом фоне Анатолий Александрович очень скоро стал звездой первой величины. Если многие личности, в том числе выдающиеся, в политику приходили, то Собчак в неё ворвался. Путь от профессорской кафедры в Ленинградском университете до всесоюзной трибуны в Верховном Совете СССР и всесоюзной же известности, общенародного признания он прошёл в одно мгновенье.

Во многом благодаря своей исключительной харизме. Я сама испытала её воздействие. В 1989 году в Советском Союзе проходили первые демократические выборы Съезда народных депутатов СССР. Партийное руководство Ленинграда направило меня на Балтийский завод с тем, чтобы я поддержала "правильного" кандидата в депутаты от Василеостровского округа, которого всегда выдвигал этот завод. Его соперником выступил Анатолий Собчак. По настоящему блестящее - и по содержанию, и по форме - выступление Анатолия Александровича произвело на меня огромное впечатление. Я сделала свой политический выбор: поддержала Собчака.

Судьба предоставила мне возможность познакомиться, в течение ряда лет работать рядом с Анатолием Александровичем. Общение, сотрудничество с этим талантливым политиком, человеком огромной эрудиции, острого ума, деятельным, творчески мыслящим дали мне очень много. Можно даже сказать сильнее - в немалой степени повлияли на мой дальнейший жизненный путь.

Оглядываясь назад, я часто задумываюсь над природой его огромного влияния на людей. И каждый раз прихожу к выводу, что, несомненно, давали себя знать сила его интеллекта, ораторский талант, энергетика уникальной личности. Но не только это. До Собчака, до Межрегиональной депутатской группы публичной политики у нас в стране не было. Она появилась вместе с ними. Впервые в СССР с высокой трибуны стали говорить вслух и правдиво о том, о чём до того люди говорили едва ли не шепотом.

И еще один немаловажный момент. Граждане чувствовали искренность Анатолия Александровича. Видели, что его выступления пронизаны искренним стремлением найти выход из системного кризиса, в котором оказалась страна в рамках советской модели. Сделать это вместе с народом, а не директивами сверху.

Одна из самых впечатляющих граней личности Анатолия Александровича - его лидерские качества, умение привлекать и объединять талантливых, нестандартно мыслящих, эффективно работающих людей. Все это в полной мере проявились в его деятельности на посту мэра Санкт-Петербурга. Он во многом определил направления развития города в новых условиях. Когда я заняла пост губернатора северной столицы, то в очень большой степени опиралась на эти его разработки, в первую очередь, связанные с мерами по привлечению инвестиций, сбережению Петербурга как исторического и градостроительного достояния мирового значения, как культурной столицы страны. Из рядов сформированной Собчаком управленческой команды вышли известные государственные деятели, главы министерств, ведомств и государственных корпораций.

Были ли у Собчака ошибки? Были. Ведь, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А на долю Анатолия Александровича, его команды пришёлся огромный ворох проблем - и оставшихся от прежнего времени, и новых. Такова участь всех первопроходцев. Главное, что он и его команда изначально верно определили содержание реформ, направление развития страны. Это великая заслуга, которую никто и никогда не в силах будет перечеркнуть.

"Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя доброе живет", - писал великий персидский поэт и мудрец Саади. Для меня имя Анатолия Александровича именно такое - доброе, незабываемое, вызывающее чувство искреннего уважения и почитания. Уверена, так его сегодня вспоминают в нашей стране многие.

Источник: Блог Валентины Матвиенко