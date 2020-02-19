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19.02.2020 07:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики заявили о пользе популярного "вредного" гарнира

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что ежедневное употребление картофеля, который считается далеко не самым полезным продуктом, обеспечивает организм калием, клетчаткой и прочими полезными веществами.

Фото: npdesignde / istock
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В рамках работы специалисты измерили у добровольцев глюкозу в плазме, сывороточный инсулин, холестерин, артериальное давление, а также в целом оценили качество диеты, в которой присутствовали определенные продукты.

Исследование показало, что картофель, по сравнению с рисом, белым хлебом и макаронами, является наиболее полезным гарниром.

Но уточняется, что речь идет о здоровых людях, которые в рамках эксперимента ели либо запеченный картофель, либо приготовленный на пару.

- Важно оценить, как регулярное употребление картофеля повлияет на здоровье людей из других групп, например, на добровольцев с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, - отметили исследователи.

Общество Здоровье

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