Названы победители премии Brit Awards

Льюис Капальди - исполнитель красивых и мелодичных баллад, спетых томным и низким голосом, в котором порой появляются хрипотца умиротворенного жизнью мачо или нежные, сострадательные интонации. Свой первый альбом Bloom выпустил чуть больше двух лет назад, но уже является новым кумиром романтичных женщин Великобритании.
Вот и на Brit Award Льюису доверили спеть в самом начале церемонии - свой главный хит Someone You Loved. А затем вручили две награды. Исполненный им хит был чествован как "Песня года", а самого Капальди признали "Лучшим новым артистом года". При этом, что удивительно, для дебютантов была предназначена и еще одна номинация - "Восходящая звезда". Она досталась певице Celeste, исполняющей томный, очень красивый и нежный трип-хоп щедрым на интонации драматичным, грудным голосом.
На церемонии спели и уже признанные звезды. Гарри Стайлз из One Direction, триумфаторы недавней премии Grammy певицы Lizzo и Билли Айлиш. Причем, 18-летяя американка исполнила со сцены песню No Time to Die, написанную вместе с братом Финнеасом (тот играл на рояле) из нового фильма про Джеймса Бонда. Впервые со сцены - под аккомпанемент симфонического оркестра! Причем, за дирижерским пультом оказался главный кино-композитор ХХI века Ханс Циммер, а на гитаре подыгрывал Джонни Марр из группы The Smiths!
Но на этом "парад знаменитостей" не закончился: на сцену вышел даже Род Стюарт, который в компании с Ронни Вудом исполнил свой давний хит из 60-х Stay With Me…
Не обошлось и без накладок. На официальном канале премии в YouTube имена победителей появлялись минут на 15 раньше, чем в зале. Организаторы объяснили это небольшой задержкой между происходящим на O2 Arena и трансляцией.
Лучший артист
• Stormzy
Лучшая артистка
• Mabel
Лучшая группа
• Foals
Песня года
• Lewis Capaldi - "Someone You Loved"
Альбом года
• Dave - "Psychodrama"
Лучший новый артист
• Lewis Capaldi
Лучший интернациональный артист (женщина)
• Billie Eilish
Лучший интерациональный артист (мужчина)
• Tyler, The Creator
Восходящая звезда
• Celeste