Названы победители премии Brit Awards

Торжественная церемония вручения Brit Awards состоялась вечером 18 февраля в лондонском зале O2 Arena. Больше всех наград досталось шотландскому певцу и гитаристу Льюису Капальди, пока малоизвестному в России.

Льюис Капальди - исполнитель красивых и мелодичных баллад, спетых томным и низким голосом, в котором порой появляются хрипотца умиротворенного жизнью мачо или нежные, сострадательные интонации. Свой первый альбом Bloom выпустил чуть больше двух лет назад, но уже является новым кумиром романтичных женщин Великобритании.

Вот и на Brit Award Льюису доверили спеть в самом начале церемонии - свой главный хит Someone You Loved. А затем вручили две награды. Исполненный им хит был чествован как "Песня года", а самого Капальди признали "Лучшим новым артистом года". При этом, что удивительно, для дебютантов была предназначена и еще одна номинация - "Восходящая звезда". Она досталась певице Celeste, исполняющей томный, очень красивый и нежный трип-хоп щедрым на интонации драматичным, грудным голосом.

На церемонии спели и уже признанные звезды. Гарри Стайлз из One Direction, триумфаторы недавней премии Grammy певицы Lizzo и Билли Айлиш. Причем, 18-летяя американка исполнила со сцены песню No Time to Die, написанную вместе с братом Финнеасом (тот играл на рояле) из нового фильма про Джеймса Бонда. Впервые со сцены - под аккомпанемент симфонического оркестра! Причем, за дирижерским пультом оказался главный кино-композитор ХХI века Ханс Циммер, а на гитаре подыгрывал Джонни Марр из группы The Smiths!

Но на этом "парад знаменитостей" не закончился: на сцену вышел даже Род Стюарт, который в компании с Ронни Вудом исполнил свой давний хит из 60-х Stay With Me…

Не обошлось и без накладок. На официальном канале премии в YouTube имена победителей появлялись минут на 15 раньше, чем в зале. Организаторы объяснили это небольшой задержкой между происходящим на O2 Arena и трансляцией.

Победители Brit Awards-2020

Лучший артист

• Stormzy

Лучшая артистка

• Mabel

Лучшая группа

• Foals

Песня года

• Lewis Capaldi - "Someone You Loved"

Альбом года

• Dave - "Psychodrama"

Лучший новый артист

• Lewis Capaldi

Лучший интернациональный артист (женщина)

• Billie Eilish

Лучший интерациональный артист (мужчина)

• Tyler, The Creator

Восходящая звезда

• Celeste