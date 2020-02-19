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Названы приложения, которые опасно устанавливать на смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
19.02.2020,  
11:38
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приложения, которые получают доступ к списку хранящихся в памяти смартфона контактов, но не сообщают об этом, не следует устанавливать на устройство. Об этом в интервью "КаскадТВ" рассказал сотрудник компании Group-IB Сергей Никитин.

Также, по его словам, не стоит скачивать приложения по блокировке спам-звонков. Никитин пояснил, что разработчики таких программ могут никому не передавать данные, но на серверы эта информация попадает.

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Приложения для детского контроля специалист также не рекомендует устанавливать. По его словам, хакеры могут взломать эту систему и сами отследить местоположение ребенка.

Еще один класс потенциально опасных приложений - это инструменты по удаленному управлению компьютером через смартфон. Такие программы злоумышленники могут использовать для получения банковской информации пользователя, чтобы затем похитить деньги с его счета.

В качестве источника приложений Никитин посоветовал использовать только официальный магазин Google Play.

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