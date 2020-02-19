Названы приложения, которые опасно устанавливать на смартфон

Приложения, которые получают доступ к списку хранящихся в памяти смартфона контактов, но не сообщают об этом, не следует устанавливать на устройство. Об этом в интервью "КаскадТВ" рассказал сотрудник компании Group-IB Сергей Никитин.

Также, по его словам, не стоит скачивать приложения по блокировке спам-звонков. Никитин пояснил, что разработчики таких программ могут никому не передавать данные, но на серверы эта информация попадает.

Приложения для детского контроля специалист также не рекомендует устанавливать. По его словам, хакеры могут взломать эту систему и сами отследить местоположение ребенка.

Еще один класс потенциально опасных приложений - это инструменты по удаленному управлению компьютером через смартфон. Такие программы злоумышленники могут использовать для получения банковской информации пользователя, чтобы затем похитить деньги с его счета.

В качестве источника приложений Никитин посоветовал использовать только официальный магазин Google Play.