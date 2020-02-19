Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности организации, посвященном Украине.

Мероприятие проходит по инициативе РФ. Поводом стала пятая годовщина с момента подписания документа, призванного нормализовать ситуацию на востоке Украины, напоминает ТАСС.

Василий Небензя напомнил, что в закрепленном Комплексе мер зафиксирована четкая последовательность выполнения его пунктов. Все начинается с "прекращения огня", затем следуют амнистия и конституционная реформа, потом проведение местных выборов и, наконец, восстановление контроля Киева над всей зоной конфликта.

"К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - констатировал Небензя.