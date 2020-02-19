Археологи поставили точку в полувековой дискуссии об обряде неандертальцев

Discovery at 'flower burial' site could unravel mystery of Neanderthal death rites @Cambridge_Uni https://t.co/wUA2t5rePv — Phys.org (@physorg_com) February 18, 2020

Команда археологов обнаружила в Ираке скелет неандертальца, который был похоронен целенаправленно. Эта находка поставила точку в полувековой научной дискуссии о том, могли ли неандертальцы погребать своих умерших.

Результаты исследований опубликованы в журнале Antiquity. Раскопки велись в пещере Шанидар в Курдистане. Именно с этого места стартовали многочисленные споры историков и археологов об отношении неандертальцев к умершим: в 50-х годах прошлого века там были найдены останки десяти представителей этого вида. Один из скелетов был окружен комочками цветочной пыльцы: некоторые ученые сочли это доводом в пользу того, что существовали некие погребальные традиции.

Несколько десятилетий спустя археологи обнаружили в том же месте практически полностью сохранившийся скелет неандертальца с более явными признаками преднамеренного захоронения. Умершего уложили в специально сделанную выемку в пещере, его левая рука покоилась в согнутом состоянии под головой. Установленный рядом с черепом камень мог служить в качестве маркера могилы, пишет Phys.org.

Возраст находки археологи оценивают в 70 тысяч лет. У неандертальца хорошо сохранились зубы, ученые говорят, что он был средних лет на момент смерти. Скелет позволит изучить древнюю ДНК и прольет свет на особенности этого вида. Находку археологи называют большой удачей.

"В последнее время мы видим все больше свидетельств в пользу того, что неандертальцы были более продвинутыми, чем считалось ранее. Об этом говорит, в том числе, разметка пещер, использование в качестве декоративных элементов раковин и когтей хищных птиц", - говорит британский археолог Эмма Помрой. Если ученым удастся доказать, что пещера Шанидар использовалась неандертальцами для повторного погребения умерших, то есть была своеобразным кладбищем, то это станет очередным доводом в пользу того, что этот вид не настолько примитивен, как о нем думали.