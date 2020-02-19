В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону.

Винтовка у биатлонистов малокалиберная, сконструированная специально для этого вида спорта. Весит она не более 3,5 кг. Что касается патронов, то они кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Фото: Getty Images

Пока за всю российскую сборную отдувается один Александр Логинов. 28-летний лидер нашей команды завоевал уже две медали - золото в спринтерской гонке и бронзу в пасьюте.

По словам Александра, добиться таких результатов ему помогла поддержка семьи:

- Надеюсь, сумею сохранить нынешнюю форму и дальше. От негатива меня очень спасает жена. Каждый час она присылает мне по три-четыре видео, на которых я вижу, как растет и развивается моя дочь. Но пока все мысли - о чемпионате мира, а затем - о семье и о доме.

Историческую значимость победы Логинова невозможно недооценить. Все-таки сборная России не брала "золото" на чемпионатах мира с 2017 года, где в эстафете не было равных нашему мужскому квартету. Ну а мужчины завоевывали последнее личное "золото" в далеком 2008 году. Тогда в спринте сильнейшим оказался Чудов.

Богалий раскрывает секреты

Наш эксперт - двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная победительница чемпионатов мира по биатлону Анна Богалий специально для читателей "РГ - Недели" рассказала о том, что же важнее в биатлоне - точно стрелять или быстро бежать, и чем может обернуться излишняя спешка во время стрельбы.

Стрельба

Если говорить о технической части, то самое важное - изначально поставить спортсмену правильную технику стрельбы. Для стрельбы лежа необходимо отработать правильное положение локтей, ног, чтобы ложе для стрельбы идеально подходило по антропологическим особенностям тела.

В стрельбе стоя также необходима правильная постановка техники. Центр тяжести должен быть не на левой или правой ноге, а четко посередине. Важнейшую роль играет и то, как правильно ставить левую руку, тут у всех свои особенности в зависимости от ее длины. Стрельба ведется не на мышцах, если спортсмен удерживает винтовку силой, то это на фоне физических нагрузок в гонке может привести к ошибкам. Так что все довольно просто выглядит: опора на ноги, левая рука держит винтовку, которая упирается в плечо и прижимается щекой. Вся изготовка основана на кости и балансе. Для удержания должна быть очень сильная кисть на той руке, которой ты держишь оружие. Это нарабатывается у кого-то год, у кого-то чуть больше благодаря специальным упражнениям. В целом нужно просто больше работать с оружием, как говорится, жить с ним. Что касается нажима спускового механизма, то нужно чувствовать спуск и знать свое оружие.

Скорость

Четкое прицеливание у профессиональных спортсменов составляет 1,7-2,5 секунды. И если ты более трех секунд целишься, то лучше начать все сначала. После этого времени тебе кажется, что ты четко видишь мишень, но это обман зрения, который приводит к промаху. И выстрел должен быть не быстрым и не медленным, то есть в момент "золотой середины". Быстрее 1,7-2,5 секунды - это уже на грани промаха. Я не советую увлекаться скоростью стрельбы, ведь при попадании ты выигрываешь около 0,5 секунды, а промах автоматически отправит тебя на штрафной круг или же прибавит к результату минуту в длинной гонке.

Подготовка

Основная стрелковая подготовка проходит в конце весны - летом, когда ты по несколько часов находишься с оружием. Отрабатываешь весь процесс - ложишься, встаешь. По необходимости тренеры возвращаются к этому уже по ходу сезона. Порой бывают ошибки, которые уже закрепляются в подсознании. Тогда тренеры переводят спортсмена на бумажную мишень, где не видно попадания. Это позволяет "обнулиться". Еще один вариант - несколько дней не пользоваться оружием. Это вернет утраченные ощущения, и стрельба может наладиться.

Оружие и патроны

Что касается винтовок и патронов, то в большинстве своем ведущие биатлонисты используют иностранное оружие, чаще немецкого производства, и патроны со всей Европы. Выбирает сам спортсмен. Я бегала с винтовками и нашими, и импортными. Два года выступала с немецкими, и мне было не очень комфортно. Патроны к винтовкам подбираются тренерами к каждому стволу в стрельбе в специальных камерах с условиями мороза. У каких меньше разброс при отстреле, ту серию обычно тренеры и выберут.

Кстати

Свинец под прицелом

Европейская комиссия рассматривает возможность полного запрета на использование свинца в спорте на открытом воздухе. Запрет на использование свинца может быть введен уже в 2022 году.

Мировые информационные агентства цитируют слова Эндре Лунде, директора по коммуникациям одного из ведущих производителей боеприпасов:

"Это может закрыть дверь для биатлона, который мы знаем. На самом деле очень мало, что можно использовать для изготовления патронов. Мы рассматривали некоторые экзотические смеси пластмасс, различных металлов, но это пока нереально, пройдет много времени, прежде чем станет ясно, пригодны ли они для биатлона. К тому же и стоимость патронов сильно увеличится", - сказал Лунде.