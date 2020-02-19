Первый реактор старейшей АЭС Франции закроют в ближайшую субботу

Во Франции в ближайшую субботу остановят первый ядерный реактор старейшей в стране АЭС Фессенхайм. Она была построена в 1977 году на северо-востоке Франции (департаменте Верхний Рейн) неподалеку от границы с Германией.

Собственно говоря, речь идет о первом этапе демонтажа АЭС, который, по расчетам местных энергетиков, продлится до 2040 года. Только операции по извлечению и эвакуации отработанного топлива займут не менее трех лет.

Остановка второго реактора АЭС намечена на 30 июня. Оба обладают мощностью по 900 МВт, что, как сообщает оператор АЭС, французская энергетическая компания Électricité de France, достаточно для обеспечения электроэнергией города с населением в 400 тысяч человек.

Решение о прекращении работы АЭС связано с энергетической политикой Франции, где было решено снизить зависимость страны от атомной энергетики. Соответствующая долгосрочная программа была обнародована президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце ноября прошлого года. Ранее его предшественником в Елисейском дворце Франсуа Олландом был инициирован законопроект о снижении доли ядерной энергетики в энергетическом балансе страны с 75 до 50 процентов к 2025 году. В документе, представленном Эмманюэлем Макроном, достижение этой цели было перенесено на 2035 год.

До этого срока вслед за Фесенхаймом должны быть выведены из эксплуатации еще 12 из 58 действующих ядерных энергоблоков. Ожидается, что следующие два реактора закроют в период с 2027 года по 2028.