Новости

Ученые придумали электростанцию, генерирующую ток из воздуха 14:03
Раскрыта тайна следов динозавров на потолке пещеры 14:00
Видео: На Ямале киллера поймали с ножом возле жертвы 13:46
В Кремле назвали незаконными санкции США против "дочки" "Роснефти" 13:40
На Кубани в ДТП с пьяным полицейским погибла женщина 13:39
Житель Череповца убил жену и инсценировал ее пропажу 13:34
Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок заключения до 17 лет 13:33
В Краснодаре женщину убило током у железной дороги 13:30
Песков подтвердил встречу Путина с Сурковым 13:16
Юрий Антонов рассказал о своем сложном отношении к русскому рэпу 13:16
МИД: Россия продолжит выдачу деловых и транзитных виз гражданам Китая 13:10
В Кисловодске внучка убила бабушку из-за сделанного ей замечания 13:03
В Петербурге более 100 классов закрыты на карантин по гриппу 13:02
СМИ: ФИФА рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 13:01
В Кургане девочка залезла на электрический столб ради селфи 13:00
Сергей Кравцов вошел в оргкомитет конкурса "Учитель будущего" 13:00
Первый реактор старейшей АЭС Франции закроют в ближайшую субботу 12:58
Фильм "Холоп" добился небывалого успеха в Европе и Америке 12:57
Инвестиционное страхование жизни рухнуло на 32 процента 12:47
По Крымскому мосту с 7 марта запустят рельсовые автобусы 12:36
Российские парусники-участники кругосветки встретились в Атлантике 12:32
Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе снова отменен 12:31
Прокуратура Крыма поможет должникам по фиктивным кредитам 12:30
СМИ: Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС 12:26
Бесплатный Wi-Fi заработал в больнице имени С.И. Спасокукоцкого 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 12:58
Рубрика: В мире

Первый реактор старейшей АЭС Франции закроют в ближайшую субботу

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Во Франции в ближайшую субботу остановят первый ядерный реактор старейшей в стране АЭС Фессенхайм. Она была построена в 1977 году на северо-востоке Франции (департаменте Верхний Рейн) неподалеку от границы с Германией.

Фото: Gettyimages
Отказ от АЭС обошелся Германии в 12 миллиардов долларов в год

Собственно говоря, речь идет о первом этапе демонтажа АЭС, который, по расчетам местных энергетиков, продлится до 2040 года. Только операции по извлечению и эвакуации отработанного топлива займут не менее трех лет.

Остановка второго реактора АЭС намечена на 30 июня. Оба обладают мощностью по 900 МВт, что, как сообщает оператор АЭС, французская энергетическая компания Électricité de France, достаточно для обеспечения электроэнергией города с населением в 400 тысяч человек.

Решение о прекращении работы АЭС связано с энергетической политикой Франции, где было решено снизить зависимость страны от атомной энергетики. Соответствующая долгосрочная программа была обнародована президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце ноября прошлого года. Ранее его предшественником в Елисейском дворце Франсуа Олландом был инициирован законопроект о снижении доли ядерной энергетики в энергетическом балансе страны с 75 до 50 процентов к 2025 году. В документе, представленном Эмманюэлем Макроном, достижение этой цели было перенесено на 2035 год.

До этого срока вслед за Фесенхаймом должны быть выведены из эксплуатации еще 12 из 58 действующих ядерных энергоблоков. Ожидается, что следующие два реактора закроют в период с 2027 года по 2028.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Песков подтвердил встречу Путина с Сурковым
В ГД назвали невыдачу визы США российскому дипломату "мелкой пакостью"
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Здоровье
Здоровье
Власти Китая пообещали покончить с коронавирусом к маю
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС