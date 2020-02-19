Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин предложил ввести на едином портале государственных услуг функцию записи на свидания родственников с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

Идея прозвучала на прошедшем в Совете Федерации совещании-семинаре "Обеспечение функционирования электронной очереди на свидания с лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы".

В некоторых регионах адвокаты часто жалуются, что трудно попасть в СИЗО на встречу с подзащитным. Причины чисто технические: в некоторых изоляторах не хватает кабинетов для встреч, слишком много желающих. Тем более что к заключенным приходят не только адвокаты, но и следователи. Поэтому на семинаре, прошедшем в Совете Федерации, прозвучала даже идея в некоторых случаях разрешить общение адвоката и подзащитного по видео.

Руководитель комиссии по международному сотрудничеству Федерального союза адвокатов России Рашит Зиганшин высказал пожелание о создании условий для общения адвоката с подзащитным путем видеосвязи в тех случаях, когда вопрос не требует конфиденциальности, что в свою очередь приведет к существенной экономии времени. Кроме того, это освободит некоторые кабинеты для тех ситуаций, когда нужна именно личная встреча и полностью конфиденциальный разговор.

Также в некоторых регионах уже внедряются электронные очереди для адвокатов, которым необходимо встретиться в СИЗО с подзащитным. Но с работой системы возникают проблемы.

"Такая практика уже имеется, но она достаточно ограничена, используется в небольшом количестве учреждений и временами дает сбои", - констатировал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Разговор адвоката с подзащитным в СИЗО может продолжаться и пять минут, и пять часов

По его словам, представители ФСИН пояснили, что время общения адвоката с подзащитным в СИЗО не лимитировано, оно может продолжаться и 20 минут, и 5 часов. Закон не позволяет ограничивать это время, поэтому можно записать одного адвоката с утра, а дальнейший график неизвестен, что создает сотрудникам ФСИН определенные проблемы. Проще говоря, система выдает адвокату только номер очереди, и надо ждать. Назначить ему конкретный час для визита никакая система не может, так как предсказать, когда освободится тот или иной кабинет, нельзя.

Зато электронные системы могут использоваться для записи родственников заключенных на свидания. Александр Башкин предложил использовать для этого единый портал государственных услуг, заметив, что "это, конечно, ни в коей мере не вопрос изменения режима или смягчения наказания". Он предложил подключить к единому порталу госуслуг все учреждения уголовно-исполнительной системы. И заявил, что для решения этого вопроса важно выработать своего рода "дорожную карту" вместе со всеми заинтересованными структурами.

Что же касается проблемы адвокатских очередей в СИЗО, то готового решения пока нет. Сенаторы предложили Федеральной службе исполнения наказаний направить в комитет Совета Федерации меморандум с перечнем законодательных инициатив, которые необходимо реализовать для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Кроме того, как сказал Александр Башкин, ФСИН разработает перечень нормативно-правовых документов, которые следует издать различным ведомствам, а также примерный план финансовых расходов, требуемых для реализации данных мероприятий.

По итогам семинара-совещания представителям ФСИН России было дано поручение в течение двух недель подготовить предложения об улучшении работы системы электронных услуг в местах содержания под стражей. Для обсуждения данных вопросов сенаторы намерены проводить встречи систематически, ближайшая состоится уже в начале марта.

Кстати, накануне в Екатеринбурге прошло выездное расширенное заседании Совета Федеральной палаты адвокатов России. Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак сообщил, что в план законопроектной деятельности правительства страны на этот год включены проекты федеральных законов, посвященных усилению принципа состязательности. В том числе проект изменений в закон о содержании под стражей, устанавливающий общий запрет на цензуру переписки адвоката с доверителем. А также закрепляющий право подозреваемого, обвиняемого на доступ к адвокату для дачи согласия, чтобы тот стал его защитником.