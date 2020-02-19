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19.02.2020 04:25
Рубрика: Общество

Касается миллионов

Диабетикам рассказали о российских инсулинах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 36(8090)
В России разработаны и уже производятся самые современные лекарства для лечения сахарного диабета. Полгода назад были зарегистрированы сразу три инсулиносодержащих препарата: биосимиляры аналогов инсулина короткого действия, комбинации аналогов инсулинов короткой и средней продолжительности действия и препарат длительного действия.
По закону, если закупленное лекарство не подходит, больному могут назначить другой препарат. Фото: Photoxpress По закону, если закупленное лекарство не подходит, больному могут назначить другой препарат. Фото: Photoxpress
По закону, если закупленное лекарство не подходит, больному могут назначить другой препарат. Фото: Photoxpress

На "круглом столе" "Главное о российском инсулине" представители минздрава и минпромторга, фармпроизводители и врачи рассказали, зачем нам нужны собственные инсулины.

Больных сахарным диабетом в стране около 5 миллионов человек, заболеваемость растет. При этом врачи уверяют: диагноз поставлен лишь половине больных. Препаратами для лечения сахарного диабета больных обеспечивает государство, хотя не все регионы с этим справляются.

Наличие разных инсулинов расширяет возможности врачей - им легче подобрать пациенту индивидуальную терапию. Российские биосимиляры были зарегистрированы (то есть официально допущены на фармацевтический рынок) летом прошлого года, а уже в сентябре препараты впервые участвовали в госзакупках, и их начали поставлять во многие регионы для льготного обеспечения больных.

Фото: Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Переход этот проходит трудно. В Карелии, например, обеспокоенные родители детей-диабетиков обратились в республиканский минздрав с письмом, что они опасаются перехода на новое, "непроверенное" лекарство. При этом до вывода на рынок российские инсулины прошли все необходимые испытания. Более того, наши препараты востребованы за рубежом: подписан договор о начале их производства в Казахстане, есть договоренность с Беларусью, начались поставки в Венесуэлу.

На встрече на самые жесткие вопросы пациентов отвечали и чиновники, и производители, и врачи. "С января 2014 года минпромторг жестко контролирует, как на российских фармпредприятиях внедряются стандарты GMP - это международные требования надлежащего качества производства, - сообщил руководитель профильного департамента минпромторга Алексей Алехин. - Мы ввели на предприятиях институт "директоров по качеству". Росздравнадзор также мониторит качество применяемых в России лекарств".

Что касается импортозамещения, Алехин подчеркнул, что это вовсе не самоцель, и на нашем рынке (если смотреть в денежном выражении) по-прежнему большую долю занимают импортные лекарства. "Но если мы можем делать такие же по качеству, но дешевле, почему этого не делать? Это выгодно всем - и государству, и пациентам", - заключил Алехин. С другой стороны, присутствие на рынке отечественных аналогов делает ситуацию более устойчивой: цены на лекарства снижаются.

Коллегу из минпромторга поддержала и руководитель профильного департамента минздрава России Елена Максимкина: "Сегодня в России создана такая система допуска препаратов на рынок, которая соответствует мировым требованиям и позволяет быть уверенными в их эффективности и безопасности".

Она подчеркнула, что в случае с инсулинами речь идет о лекарствах, которые предоставляются пациентам бесплатно. Закупки по международному непатентованному наименованию, а не по бренду, позволяют закупать лекарства дешевле и обеспечить большее количество пациентов.

Фото: iStock
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К слову, ситуация с недоверием к российским инсулинам, как говорили участники встречи, вполне объяснима: первые отечественные "свиные" (сделанные из животного сырья) препараты плохо переносились, давали осложнения. Но было это более 20 лет назад. С тех пор у нас научились делать и даже отправлять на экспорт генно-инженерные человеческие инсулины, а теперь и биосимиляры препаратов последнего поколения - комбинированных инсулинов, и это лекарства совершенно иного уровня и качества.

"Мы понимаем, что бюджет надо экономить, - признала на встрече одна из мам. - Но вот, например, мой ребенок болен муковисцидозом, и таких детей также сейчас переводят на отечественные препараты. Если в плюс к этому заменять еще и инсулин, риск осложнений вырастет". Но в случае непереносимости какого-либо лекарства больным лечащий врач имеет право совместно с коллегами (специальная комиссия медучреждения) назначить ему конкретный препарат по торговому наименованию, и оно должно быть закуплено.

В то же время, как признала Елена Максимкина, проведение госзакупок лекарств остается "слабым местом" во многих регионах. В прошлом году, по ее словам, в отношении инсулинов по тем или иным причинам не состоялось около 25 процентов тендеров, и в регионах были перебои с обеспечением больных.

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