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19.02.2020 01:11
Рубрика: Власть

Президент расширил действие льгот для экспортеров нефти

Текст: Сергей Тихонов
Преференции для торговых компаний в нефтяной отрасли, связанные с действием налога на добавленный доход (НДД) и освоением новых участков недр, будут расширены. Владимир Путин подписал соответствующий закон, который позволяет, компаниям, продающим нефть за рубеж, получить льготу по уплате экспортной пошлины на, так называемую, первую нефть из новых регионов нефтедобычи (семь лет с начал промышленной разработки), а также нефть с месторождений, участвующих в пилоте НДД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее такая преференция предоставлялась только компаниям, добывающим нефть на таких участках. Если добычу нефти вела одна компания, а экспортировала другая, то последняя льготу не получала. Теперь преференцией смогут воспользоваться не только недропользователи, но и сторонние компании, продающие нефть за границу.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
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Фактически законопроект уравнивает условия уплаты экспортных пошлин для всей нефти, добытой в режиме НДД и на новых месторождениях, вне зависимости от того, кто ее производит и продает за рубеж.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования (18 февраля), но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года. Суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченные нефтетрейдерами после 1 мая 2019 года, будут им возвращены. Они не будут считаться выпадающими доходами (расходами) федерального бюджета, поскольку данные суммы не планировались в качестве его доходов.

Принятие закона может немного снизить налоговое бремя для некоторых нефтедобывающих проектов, в которых экспортом черного золота занималась не компания недропользователь. Впрочем, по мнению экспертов эффект от него будет минимальным. "Думаю, возможное расширение льгот по уплате вывозной таможенной пошлины на трейдеров не окажет значимого влияния на отрасль, так как повлияет только на базис перехода права собственности на товар", - пояснил руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

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