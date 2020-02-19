Бесплатный Wi-Fi заработал в больнице имени С.И. Спасокукоцкого

Пациенты городской клинической больницы имени Спасокукоцкого получили бесплатный доступ в интернет. До конца года беспроводная сеть придет во все крупные многопрофильные больницы, сообщает mos.ru.

- Стабильный доступ в интернет очень важен для пациентов: они могут общаться с близкими, а также следить за ходом лечения в своей электронной медицинской карте, куда будут автоматически подгружаться результаты исследований, анализов и заключения врачей, - рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В больнице имени Спасокукоцкого размещено порядка 300 точек доступа к сети Wi-Fi: зайти в интернет можно на всей территории учреждения.