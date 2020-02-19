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19.02.2020 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: Систему теплоснабжения обновят почти в 1,3 тысячи домов Москвы

Текст: Ирина Огилько
В этом году по программе капитального ремонта будут проведены работы по замене систем теплоснабжения в 1,3 тыс. многоквартирных домов. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

При капитальном ремонте систем отопления, используются стальные водогазопроводные трубы. Они обладают высокой стойкостью к максимальным температурам и механической прочностью в сравнении с полипропиленовыми трубопроводами. Во время ремонта меняют внутридомовые магистрали, стояки в местах общего пользования и квартирах.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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- Москва один из немногих субъектов, который проводит замену системы теплоснабжения вместе с отопительными приборами в квартирах, - пояснил Бирюков. - Это необходимо для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию и комфорт москвичей. Приборы отопления в домах старой постройки - это неотъемлемый элемент общего имущества, который обязательно должен подлежать замене, если мы хотим полностью восстановить характеристики системы отопления.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что Фонд капитального ремонта использует отопительные приборы только отечественного производства, не допуская к установке некачественные китайские аналоги.

Напомним, что Региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы реализуется с июля 2015 года. Программа включает сейчас 28,2 тыс. домов площадью 258,1 млн. кв. м, запланирован ремонт 356,3 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тыс. лифтов. В Москве расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным ЖК РФ: в него наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, а с 2017 года в рамках капитального ремонта осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, в 2018 году в перечень работ включен ремонт подъездов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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