Число ипотечных сделок в Москве за год выросло на 14 процентов

В январе этого года в столице зарегистрировано 6 346 договоров ипотечного жилищного кредитования, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

По сравнению с январем 2019 года рост составил 14% - тогда было оформлено 5 549 ипотечных сделок. При этом к декабрю прошлого года (10 535 ипотечных сделок) показатель снизился на 40%.

Тенденцию роста глава столичного Росреестра Игорь Майданов объяснил мерами, которые предпринимают правительство РФ и Центральный банк по смягчению монетарной политики. Меры направлены, в том числе, на развитие рынка ипотечного кредитования.