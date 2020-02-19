Два пожара в одном доме произошли в Москве из-за электропроводки

Два пожара за сутки произошли в одном и том же доме №16 на Большой Внуковской улице. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, 18 февраля в 16:00 загорелась электропроводка на втором этаже во втором подъезде дома №16 по улице Большая Внуковская. Были спасены 12 человек. Затем 19 февраля в 6:00 в этом же подъезде вспыхнула электропроводка на 6 этаже. Спасены еще 10 человек. В обоих случаях площади возгорания не превышают 10 квадратных метров. Причины пожаров устанавливаются.